Las motos en la mira

No deja de preocupar la cantidad de accidentes viales que cada día involucran a motociclistas, en una seguidilla que no sólo parece no tener fin sino que se incrementa de manera preocupante.

Hay situaciones muy claras en el tráfico vehicular local. Ha habido en los últimos años un incremento considerable del parque automotor, sobre todo de las motos, que han convertido a la ciudad en una de las que más unidades cuenta por persona.

Hay además algunas circunstancias, como es la consolidación de las empresas de deliverys, que han ayudado a ese aumento además de generar una presencia constante a los largo del día.

Por supuesto que en esta situación hay un elemento por demás preocupante y ese es la fragilidad que tienen los motociclistas a la hora de sufrir un accidente. Más allá del casco que los protege en parte, la realidad es que están completamente expuestos a sufrir daños físicos considerables por su total indefensión.

Hay que decir también que el comportamiento de los motociclistas no siempre se adecúa a las leyes vigentes, como si la misma no los alcanzase.

El ejemplo más notorio es la velocidad, ya que es habitual ver cómo van esquivando y adelantándose a la marcha de los automóviles, superando los 40 km/h estipulados para circular en el ámbito urbano.

También es normal que ignoren semáforos ó que lleguen a las esquinas manteniendo la velocidad con la que circulan en la cuadra. Tampoco marchan por la derecha, sino que lo hacen de manera indistinta por izquierda o por el centro. Salvo multas por no usar casco o ruidos molestos, no hay otras infracciones que parezcan alcanzarlas.

Por supuesto que esas conductas no son exclusivas de ellos. De por sí el tránsito bahiense es caótico, la ocupación de la calzada con ciclovías y estacionamientos hace más reducido el ancho de circulación y por ende más proclive a accidentes.

Es entonces momento de ajustar conductas, que igualar motociclistas, ciclistas y automovilistas con la voluntad de reducir la cantidad de accidentes y sobre todo favoreciendo a las motos, más vulnerables y expuestas al daño.