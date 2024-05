Mauricio Vago: el final que no fue, la repudiable violencia y qué habló con los jugadores de Liniers

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Detrás del puñado de irracionales hinchas (¿hinchas?) que le cortaron la posibilidad a Liniers de seguir avanzando en el torneo de Primera, a raíz de su repudiable violencia en una cancha de básquetbol, hay un grupo de jugadores y un cuerpo técnico al que también le robaron la ilusión.

Son a quienes, en definitiva, más les costará cerrar la herida. Esa que duele y que sangra, inclusive, involucrando al deporte en sí mismo.

“Obviamente estamos masticando un poco de bronca. Yo pienso mucho en los jugadores, principalmente, que en este caso son los más perjudicados. Inclusive, hasta más que el cuerpo técnico, porque son los que hacen el esfuerzo más grande; el jugador es el que corre, el que se golpea, el que se lastima... Yo estuve de los dos lados y son sensaciones distintas”, dice el entrenador Mauricio Vago.

Intentando digerir con los días el repentino final de la temporada, DT se refirió a lo que significó la sanción de 110 días al equipo superior, tras los incidentes en el partido frente a Estrella.

“Soy consciente de que cabía una sanción, porque los hechos de violencia son inaceptables, en eso estamos totalmente de acuerdo –asume-, pero creo que la sanción ha sido durísima. Sí consideramos que correspondía una sanción económica y pérdida de partido, pero sinceramente nunca imaginamos que sería tan severa”.

-¿Cuál es la sensación de ustedes, que son quienes, en definitiva, pagaron por culpa de unos inadaptados?

-Es una mezcla de sensaciones: paso por diferentes estados, a veces de enojo porque la decisión haya sido tan drástica... por momentos con los que estuvieron involucrados en el hecho, porque realmente no son los protagonistas del espectáculo. Los protagonistas son los jugadores, los que están adentro de la cancha, los que estamos todos los días entrenando... Básicamente éramos nosotros los que comíamos mierda cuando estábamos octavos o novenos y no los involucrados en lo que pasó.

-Es decir ahí no estaban los que aparecieron en las definiciones.

-Claro, porque ahí estábamos acompañados de los dirigentes y de los que ponen la cara todo el año, los que se rompen el culo para armar el equipo... Esto arrancó en julio de 2023, cuando el equipo se empezó a desarmar y salimos a rearmarlo. Encontramos las piezas que queríamos, pero después estábamos mal porque el funcionamiento no era el que pretendíamos. Hubo que poner la cara, laburar y laburar, y de un momento a otro se tira a la basura todo el esfuerzo; solamente los que estábamos adentro sabemos cuánto esfuerzo hicimos. Entonces, se mezcla la bronca, la impotencia... A veces te aflora la bronca de decir “pucha, se podrían haber prevenido algunas cosas”, pero bueno, ocurrieron y hoy nosotros somos los que pagamos los platos rotos.

-Arrastraban 10 victorias seguidas, estaban invictos en 2024, ganaban por 10 puntos, quedaba un cuarto para terminar el partido y, probablemente, cerrar la serie. Es decir, además de ser el mejor equipo del momento tenían todo servido para ir por más. ¿Duele más el final, más allá de que lo que pasó no se justifica de ninguna manera?

-Son muchas cosas las que uno pone en la balanza y, por supuesto, el estar bien, saber que podíamos competir de igual a igual con cualquiera, inclusive, la situación de Villa Mitre de participar en las dos competencias (Liga Argentina y Primera) nos generaba una importante oportunidad contra ellos, porque iban a priorizar la Liga. Entonces, nos vamos a quedar con la incertidumbre de qué hubiera pasado.

-Claro, se habían ilusionado.

-Sí, porque pasamos de estar en una situación muy incómoda a otra muy buena en lo deportivo y grupal; habíamos logrado completar el equipo casi por primera vez en el año, independientemente de lo que le pasó al Vasco la última fecha. Estábamos muy bien. Inclusive, sin rendir al ciento por ciento teníamos la capacidad de ganar, teníamos respuestas. Y ya nos había pasado, cuando estás así se genera una confianza que es muy difícil que te la quiten. Por eso la incertidumbre de saber si hubiéramos podido competir por otro campeonato.

-¿Dónde posicionarías este desenlace dentro de tu carrera como entrenador?

-Desde lo deportivo nos encontrábamos en un momento bárbaro con el equipo. Y esto es, sin dudas, peor que perder adentro de una cancha. La verdad que es feo en todo sentido. Porque no tenés respuestas. Yo tendría que estar hablando de básquet o replanteándome si estuvo bien o no poner a tal jugador, cuando ahora me estoy preguntando si no hubiesen pasado los incidentes, dónde habríamos llegado. Es la primera vez que me pasa algo así.

-Sacando el foco de este hecho puntual y los protagonistas, en una mirada más amplia, ¿qué lectura se hace de todo esto?

-El deporte no está exento de las dificultades que atraviesa la sociedad y demás cuestiones. Somos conscientes de que, a veces, uno tiene que lidiar con estas cosas, pero son incomprensibles, porque el deporte tiene que ser una fiesta. Por eso hay que ver cómo podemos erradicar definitivamente lo que no suma. Hoy los afectados somos nosotros, pero mañana puede ser otro.

-Inclusive, hoy en tu caso lo padeciste porque te toca dirigir a Liniers, pero no estás exento de que mañana te suceda en otro equipo.

-Acá hay que replantearse un montón de cosas. Es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad: la gente está violenta, irascible, tiene cero tolerancia a todo, entonces, debe haber un cambio desde lo cultural. Obviamente es muy difícil de concretar, porque es un trabajo de mucha gente y lleva tiempo, pero sin lugar a dudas creo que hay que tomar medidas en todo sentido. Si sabemos que se puede generar un problema, debemos estar más atentos. Acá hubo errores y hay que asumirlos.

-¿Considerás que ustedes, los entrenadores, también pueden aportar algo, sumando y transmitiendo desde el consejo con el jugador, hablando con el dirigente, teniendo una visión más de adentro hacia afuera?

-Mirá, antes de empezar la serie con Estrella, para ir a lo que a mi puntualmente respecta, hablé con mis jugadores, porque había un antecedente entre jugadores y demás. Les transmití que debíamos estar tranquilos, que no teníamos que entrar en estas situaciones, que había que jugar al básquet... También lo hablé con Lucho Deminicis (DT de Estrella), esperábamos que la serie fuera tranquila y entiendo que resultó ejemplar el comportamiento de los jugadores de los dos equipos en los tres partidos. Por eso creo que, a veces hablando, uno puede mediar en ciertas cuestiones, más allá de que el jugador está con las pulsaciones a mil. En este caso cumplimos de los dos lados.

-Esos son signos de madurez y dignos de resaltar.

-Yo lo hablé con mis jugadores y Lucho creo que lo hizo también con los suyos. El comportamiento fue bueno, obviamente con intención de ganar los dos equipos y de ir al frente. Entonces, como entrenador se puede sumar y nosotros lo hicimos en este caso, pero no sucedió lo mismo afuera de la cancha.

-¿Hoy te invade un sentimiento de revancha o estás un tanto abatido?

-La primera sensación es la desazón lógica de no poder estar jugando una semifinal, de no poder terminar dentro de la cancha, ganando o perdiendo, en mi caso desde la parte técnica y los jugadores, jugando. Pero obviamente es masticar la bronca y dejar pasar unos días. Ya tuvimos una reunión con los jugadores para encarar lo que viene. Yo tengo la fuerza para seguir. Hay un torneo corto que te posibilita en tres o cuatro meses tener revancha rápida. Estamos tratando de retomar fuerzas y volver.

-¿Qué conclusión sacaron de la reunión con el plantel?

-Por supuesto que los jugadores están tristes con esta sanción, pero al mismo tiempo creo que quieren tener una revancha, así que la charla consistió en que, desde mi lugar de entrenador, y también desde la institución, queremos mantener el mismo equipo para el torneo corto. Creo que hay buena voluntad de las distintas partes para seguir todos juntos.

