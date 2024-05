El 30 de junio es una fecha clave para el personal contratado

Por Natalia Miguel



“El 30 de junio es una fecha clave ante la posibilidad de nuevos despidos en el ámbito de la Armada”, afirmó Pablo Mendoza, secretario general de la ATE en Punta Alta.

En este contexto, sostuvo que “en la reciente charla paritaria se habló de este tema porque se encuentra vigente el Decreto 84/23 que establece que los trabajadores contratados deben actualizar con su firma la vigencia en sus puestos cada tres mes. Y esto se vence el 30 de junio”.

Manifestó que “ya sufrimos una ola de despidos en la zona de Punta Alta y Bahía Blanca, y en toda la sexta sección porque hay muchos trabajadores nacionales, y hoy vemos preocupante el 30 de junio. Hay organismos que se están empezando a analizar para cerrar, se están mandando cartas al Correo Argentino, las ART, Senasa, personal civil de las Fuerzas Armadas. No hay ninguna garantía para pensar que a finales del mes próximo no se seguirán produciendo más despidos”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Indicó que los funcionarios del orden nacional “dicen que están esperando la resolución de cada ministerio, o cada área descentralizada, y me parece que no es una respuesta acorde. En la Administración Pública Nacional hay trabajadores contratados que cumplen importantes funciones y si no están, el organismo se cierra”.

Con respecto al rol de la Armada ante esta situación, Mendoza señaló que es fundamental que intervenga.

“Cada fuerza tendrá que determinar que los empleados civiles son esenciales para cubrir el funcionamiento del destino en cuestión. Si se tiene en cuenta la magnitud territorial de la Base Naval Puerto Belgrano o de cada establecimiento militar, se podrá ver lo que significa el personal civil para que todo eso se mantenga en funciones”, añadió el sindicalista.

Además, dijo que a nivel político, “estamos hablando con todos los actores. Es importante llegar a un acuerdo con el intendente de cada lugar y contar con el apoyo del Concejo Deliberante”.

“Hay que pensar -continuó- que cada puesto de trabajo que se pierde, es menos plata para el distrito, menos dinero para gastar en los comercios, para hacer una actividad o pagar impuestos.

Estamos en un nivel muy complejo, con sueldos a la baja. Los trabajadores ya no cubren la canasta básica; habrá que imaginarse qué ocurre si salen del sistema. Esto es grave para una ciudad como Punta Alta, con 70 mil habitantes, y también para Bahía Blanca”.

Sobre si se reincorporó personal afectado en la primera etapa, dijo que la Armada pidió un informe sobre esos trabajadores.

“Nosotros lo elevamos como seccional Punta Alta y ya pasaron dos meses y aún no hay ninguna respuesta. En algunos organismos de Capital Federal sí hubo respuestas y nosotros estamos pidiendo lo mismo porque había empleados claves. Por ejemplo, geólogos, ingenieros y trabajadores de mantenimiento que se hacían cargo del agua corriente. En la Base Naval hay dos/tres trabajadores en el área. Si hoy, en la principal base militar de sudamérica, se rompe un caño, no sé si hay trabajadores para arreglarlo”, deslizó.

“Es una situación de cada área; por eso, hicimos un informe que elevamos al Estado Mayor General de la Armada y me imagino que lo enviarán al Ministerio de Defensa para mostrar lo que hace cada trabajador y por qué es esencial en su puesto”, expuso.

En su reciente visita a la Base Naval, con motivo del Día de la Armada, el ministro Luis Petri dijo que “no se olvidará de los trabajadores contratados” y en el orden, Mendoza destacó, por su parte, que “escuché el discurso del jefe del Estado Mayor quien fue muy puntual al hablar de la importancia de la Armada en la ciudad de Punta Alta y la región, el personal civil y militar. El Ministro de Defensa también nombró a Punta Alta y Ushuaia como ciudades que nacieron por la Armada y dio un respaldo diciendo que si no está la base militar sería complejo el mantenimiento de esas ciudades”.

“Nosotros pedimos audiencia y estamos esperando para demostrarle al poder político que tiene autoridad en el Ministerio de Defensa para qué estamos y por qué es fundamental la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Espora y cada puesto de los trabajadores civiles”, agregó.

Paritaria

También el gremialista habló sobre la paritaria que pidió la ATE hace más de dos meses y en la que finalmente no llegó a un acuerdo, aunque sí fue firmada por UPCN, con lo cual los trabajadores nacional recibirán una suba del 9,14%.

“En la Administración Pública Nacional estamos cerrando este periodo paritario 2023 todavía y esta reunión la esperábamos porque pedíamos una recomposición salarial importante para los trabajadores del Estado Nacional. ATE pedía un 22% en un solo pago, sabiendo el nivel de inflación que hubo de diciembre a la fecha y la verdad que fue una paritaria muy a la baja, muy precaria, y el Consejo Directivo Nacional, con todos los secretarios, decidió rechazarla. El 9,14% implica en los salarios de los trabajadores, en algunos sectores públicos que no superan los 300 mil pesos, un monto muy bajo”.

“UPCN lo firmó. Nosotros no estábamos de acuerdo y pusimos de manifiesto nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que la preocupación grande es la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora y la problemática de los despidos que son de público conocimiento en la Administración Pública Nacional”.

Al mismo tiempo, remarcó que “no aceptamos ese 9, 14% porque la paritaria cerraba el periodo y esto representa que no nos volveremos a sentar a charlar hasta finales del mes de julio. El poder adquisitivo del trabajador se perdió constantemente y tenemos sectores que están bajo la línea de pobreza, no están cubriendo la canasta básica”.

“Entonces no estamos de acuerdo, consideramos que el salario debe recuperarse en forma rápida y contundente, por eso pedíamos un solo pago. Este aumento, en cambio, implica un 2% en abril y 7% ahora, es muy poco, no impacta en los sueldos bajos, no tiene sentido aceptarlo por aceptarlo. Creemos que la situación va más allá del salario, que es clave, pero también va por los despidos, por el cierre de los organismos. Entonces no se llegó a buen puerto lamentablemente”, dijo.