Cristian Llanos: "Me encontré la pelota, cerré los ojos y pateé"

Libertad tenía la chance de descontarle la ventaja al puntero Rosario Puerto Belgrano y no la dejó pasar. Le ganó de manera contundente e inobjetable a Tiro Federal por 3 a 0.

Una de las figuras fue Cristian Lllanos, quien selló el marcador con un tanto a lo "Topo" Sabatini.

"Me encontré la pelota, cerré los ojos y pateé; y ni sé por dónde pasó", dijo entre risas.

Llanos anotó su primera conquista con Libertad, pero no lo celebró.

"No me dio para gritarlo porque Tiro me dio muchas cosas. Tuve sentimientos encontrados", añadió.

Cristian casi convierte un verdadero golazo con el score 3 a 0, cuando le pegó tres dedos desde unos 40 metros, pero su remate encontró una gran respuesta del pibe Gino Pucci.

"Me conoce. Sabe que le pego de afuera. Pero fue mérito de él porque fue muy buena la atajada", reconoció.

El volante estuvo a punto de no jugar.

"Sinceramente tuve una semana tremenda porque en la semana no entrené por un fuerte estado gripal y entré por la ventana", contó.

"Sabemos los que queremos y hoy quedó demostrado, más allá de las bajas que tuvimos. Ni se extrañaron los gritos de 'Pep' (por José Lincopan)", dijo entre risas el mediocampista que lució la 10 en la espalda.

"Tiro no deja de ser Tiro. Más allá de que no está atravesando un gran presente, nosotros lo salimos a jugar como una verdadera final y por eso ganamos", agregó quien cumplió con la ley del ex.

Las claves

Libertad fue muy superior de principio a fin. Tras un leve demonio de Tiro en el arranque, el local comenzó a manejar pelota y territorio.

Tras el tanto de apertura, el conjunto de Néstor Comino fue acumulando méritos para ampliar la cuenta, pero chocó con una buena tarea de Gino Pucci, sobre todo en el arranque de la etapa complementaria.

El aurivioleta tuvo muchos inconvenientes para contener a su rival por las bandas y padeció el cotejos en los segundos 45 minutos.

Y de no ser por las notables intervenciones de su arquero, el resultado final pudo ser más abultado.

Los goles

1-0. Pekel le ganó a pura potencia a Prieto y mandó la pelota al segundo palo, al tiempo que Cuevas se la llevó por delante para vulnerar su propia valla.

2-0. Tras un tiro de esquina de Cuitiño, Marino ganó de arriba, la peleó Sabatini (en offside) y el rebote le cayó al central milrrayita, quien metió un puntazo a la red.

3-0. Santillán le puso una pelota perfecta a Llanos, quien sentenció en el punto penal.

LA SÍNTESIS

LIBERTAD 3

Beccerra 6

Díaz Bender (c) 6

Marino 7

Ojeda 6

Paredes 6

Graneros 8

Cuitiño 8

LLANOS 8

J.M. González 7

Pekel 7

Sabatini 6

DT: N. Comino

TIRO FEDERAL 0

Pucci 7

Cuevas 4

Metz 5

Mancinelli (c) 5

Prieto 4

Etchegno 5

Tamalet 5

Damiani 5

F. Fraysse 5

Dezi 4

Harnst 6

DT: G. Echaniz

PT. Gol de Cuevas (TF), en contra, a los 16m.

ST. Goles de Marino (L), a los 10m. y Llanos (L), a los 27m.

CAMBIOS. 69m. Santillán (7) por Pekel, 76m. Ullmann por Sabatini y J. Martín por Peredes y 83m. P. Pérez por Cuitiño, en Libertad; 56m. Merigo (5) por Prieto y G. Fraysse (5) por F. Fraysse, 61m. Erbín (5) por Dezi y Ocampo (5) por Etchegno y 64m. Leguizamón (4) por Damiani, en Tiro.

TERCERA JUVENIL. Empate, 1-1.

ARBITRO. Leticia Giménez (6).