Monte va por el tetracampeonato y Pacífico por ese sueño tan anhelado

Atlético Monte Hermoso y Pacífico "A" se enfrentarán esta tarde, por la final extra de la Copa de Oro del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey.

El encuentro entre el ganador de la fase regular y el mejor equipo de los playoffs se disputará a las 16, en cancha de Universitario.

En caso de igualdad, el campeón del certamen se definirá por shoot out.

El de esta tarde será el tercer enfrentamiento entre ambos en la temporada. Además de que reditarán la final del Clausura 2023, ganada por el albirrojo por penales australianos.

Las otras dos veces que se midieron este año, Monte -vigente tricampeón de la competencia- se quedó con la victoria en la etapa clasificatoria (por 4 a 1) y el Verde ganó las semifinales en los cruces (3 a 2). Las dos veces se enfrentaron en la cancha de agua del balneario.

Luego de esa victoria, Pacífico se quedó con los playoffs al ganarle la final a Sociedad Sportiva "A" por 2 a 0.

Monte, multicampeón a nivel local, regional y nacional, buscará hoy su cuarto título consecutivo en el certamen doméstico, tras la obtención del Clausura 2022, y el Apertura y Clausura de 2023 (se quedó con la Copa ABH).

El Verde, en tanto, será la tercera vez que juegue en busca del primer título en su historia, luego de los subcampeonato de 2023 y 2021.

Por el tercero y el quinto

A partir de las 12, en cancha de Universitario, Sociedad Sportiva "A" y El Nacional "A" jugarán por el tercer puesto.

Además, Universitario "A" y Villa Mitre cerrarán el triangular por el quinto puesto, a las 14.

La previa con los entrenadores

"Tuvimos una semana linda de trabajo, estamos con grandes expectativas y con muchas ganas", contó Ricardo Mora, el entrenador de Monte, en "El Diario Deportivo".

Para el albirrojo será volver a la competencia tras la eliminación ante este mismo rival, en semifinales.

"La sensación es que no jugamos un mal partido pero tampoco un buen partido en esa semifinal, creo que también es producto de lo que propone el otro equipo. Pacífico pudo aprovechar las situaciones que pudo entrar al área y a nosotros nos costó un poco más. Trataremos de afinar los detalles", reconoció el DT.

Cierto es que previo a ese duelo, todo el elenco albirrojo vivió días especiales al confirmarse la tercera lesión ligamentaria de una de sus máximas figuras y referentes del equipo.

Es que durante el último juego entre ambos (por la última fecha de la fase regular), Bárbara Dichiara sufrió la rotura de ligamentos cruzados (su tercera) y eso se confirmó en la previa a la semi.

"No tuvimos la mejor semana de entrenamiento, siento que no pudimos entrenar como lo deseábamos para acomodar esa pieza que era tan importante como Barbi. Ahora ya con un poco de tiempo, tratamos de buscar cuál será la mejor forma de llevar adelante el partido y creo que llegamos un poquito más cómodos en la semana de entrenamiento", señaló Ricky.

"Nos desequilibró la lesión de Barbi, no la falta de Barbi -agregó-. Tuvimos dos o tres días de mucha tristeza, a nivel humano. Eso duele y trasciende mucho más que cualquier resultado. Fue una de las cosas que más me entristeció en mi carrera como entrenador. Tuvimos una semana rara y nos costó pero ahora ya lo vamos superando. Tenemos a Barbi con nosotros, que nos acompaña con una energía hermosa y la tenemos súper cerca. Ojalá que mañana podamos tener un buen resultado para poder compartirlo con ella", se ilusionó el DT.

Por otra parte, señaló en qué deberá mejorar el equipo para poder alzarse con el cuarto título consecutivo a nivel local.

"Trataremos de buscar un poco de equilibrio, tener un poco más de aceleración y presión en los pases y mejorar las aproximaciones en nuestras presiones y nuestras marcas, que creo que ahí tuvimos una cuota pendiente", remarcó Mora.

Llegado a Pacífico a principio de este año, Pablo Laschiaza tendrá la chance de vivir rápidamente su primera final.

"Estamos bien, siento que llegamos muy preparados, porque no siempre es fácil llegar a una final así y eso está muy bueno", dijo el DT.

"No tengo ni idea que puede pasar, por su puesto, no me gusta hacer futurología. Pero creo que cualquiera de los dos equipos puede ganar, como toda final va a ser un partido de mucho estudio, intenso y con mucha emoción", avisó el entrenador del Verde.

En cuanto a qué va entrar en juego en el encuentro definitivo señaló lo siguiente: "Creo que el que mejor maneje esas situaciones va a ser el que esté más cerca de ganar pero eso tampoco es lineal, como en cualquier partido y sobre todo en una final puede pasar cualquier cosa. Hay que estar preparados para todo y creo que llegamos bien preparados, ojalá gane el mejor".