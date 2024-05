Joaquín Bahía: "¿Si pedí la pelota? No, pero ni en p.. me la daban, ja, ja"

El delantero Joaquín Bahía recordará por mucho tiempo su actuación en el empate entre Olimpo y San Francisco 4 a 4. El 9 marcó su primer hat trick de su carrera, aunque a la notable actuación individual le faltó la frutilla del postre, ya que el Santo lo empató en el sexto minuto de descuento.

De cualquier manera, el atacante valoró el trabajo de sus compañeros y el rendimiento del equipo ante el líder de la máxima división.

"¿Si pedí la pelota? No, pero ni en p.. me la daban, ja, ja", declaró sin dramas la figura de la cancha.

Y amplió.

"Le iba a decir al árbitro (por Nebbietti), pero no estaba el clima como para pedirla, además me hicieron una nota y ya me olvidé. Pero no pasa nada", agregó el autor del primer, segundo y cuarto gol.

"Estoy feliz porque fui mi primer triplete en mi carrera. No se me venia dando el gol y creo que seguir insistiendo me dio frutos. Siempre hay que seguir trabajando mas allá de que, a veces, no se vea el resultado esperado", declaró objetivamente.

"Sinceramente, nos queda un poco el sabor amargo por cómo nos empataron el partido porque ya lo teníamos casi ganado. No nos podemos llevar los tres puntos, aunque la unidad de antemano no era mala por el rival que enfrentamos. Sin embargo, por cómo se dio el partido, por cómo jugamos y por el esfuerzo hicimos quizás merecíamos tres puntos", expresó sobre el partido.

Pasó de todo

San Francisco y Olimpo protagonizaron un electrizante 4 a 4, con lindos goles, expulsiones, polémicas y cambio de mando constantes en el juego.

Los dos hicieron méritos para quedarse con algo. Lógicamente, al aurinegro le quedó sabor a poco porque el Santo lo igualó cuando se moría el encuentro.

Así, el elenco de Martín Carrillo pudo mantener el largo invicto en el Novoa ante un adversario que lo lastimó y mucho.

Los goles

0-1. Tras una falta de Onorio a Joaquín Bahía dentro del área, el 9 se hizo cargo de la pena máxima y cruzó el remate de derecha, mientras que Argañín eligió el otro palo.

1-1. Llegó un centro de Soto Torres que se desvió en un rival y Maximiliano Graff ganó de cabeza para colocarla de pique al piso contra el segundo poste de Mendiguibel.

1-2. Desde un córner ejecutado por Franco Torre, el atacante Joaquín Bahía ganó de cabeza y envió el balón contra el palo derecho de Argañín, quien no pudo retener.

2-2. Gandolfo le puso una pelota filtrada a Bardella, quien cruzó el zurdazo a la red.

3-2. Flotó la lámpara Matías Soto Torres, quien vio un paso adelantado a Mendiguibel y la colocó por encima desde una posición incómoda. Golazo.

3-3. Colmenares ensayó un remate cruzado, Argañín ofreció una falca respuesta, dejó la pelota corta y Franco Torre arremetió para empujarla a la red.

3-4. Luego de un lateral desde la izquierda, la pelota le cayó a Joaquín Bahia, quien abrió el pie derecho para ubicar el balón en el segundo palo.

4-4. En tiempo de descuento, Vila anticipó en el primer palo un buen centro de Quijada y decretó el agónico empate.

La polémicas

Juan Ignacio Nebbietti no tuvo su mejor partido, aunque hubo muchas acciones para discutir.

San Francisco reclamó el penal sancionado a Onorio contra Bahía, aunque el 18 pareció tomarlo de la cintura.

Luego cobró una falta de Colmenares a Argañín que dejaron muchas dudas y le anuló un gol al atacante por mano en el segundo tiempo.

Le perdonó varias a Aguirre y a Parra por acumulación de faltas y expulsó con rojas directas a Tourn --le entró muy mal a Gandolfo-- y a Colmenares, quien fue con todo al piso ante Romero, aunque no lo tocó. Pareció exagerada. Y le mostró la roja a Bardella, quien estaba en el banco de suplentes, cuando fueron varios los que saltaron a la cancha tras la sanción para el 11 de Olimpo.

LA SÍNTESIS

SAN FRANCISCO 4

Argañín 4

Onorio 5

I. Walter 5

Dambolena 5

Bardella 6

Gandolfo 6

Verdino 5

Soto Torres 7

Vila 7

Graff 7

Vega 6

DT: M. Carrillo

OLIMPO 4

Mendiguibel 4

Mayo 5

Di Nasso 5

Aguirre 5

Faur 6

M. Acosta 7

Parra (c) 6

Della Chiara 5

F. Torre 7

Colmenares 7

J. BAHIA 9

DT: G. Sancho

PT. Goles de Bahía (O), a los 15 y 41m., el primero de penal; y Graff (SF), a los 21m.

ST. Goles de Bardella (SF), a los 7m.; Soto Torres (SF), a los 10m.; F. Torre (O), a los 12m.; Bahía (O), a los 21m. y Vila (SF), a los 51m. Fueron expulsados Tourn (O), a los 44m. y Colmenares (O) y Bardella (SF), a los 49m.

CAMBIOS. 64m. Quijada (6) por Graff, 75m. J. García por Verdino y Romero por Bardella, en San Francisco; 67m. A. Silva por Della Chiara, 73m. I. Tourn por Acosta y 77m. L. Torres por Mayo y M. Rodríguez por Torre, en Olimpo.

ARBITRO. Juan I. Nebbetti (4,50).