El canciller de la Unión Europea criticó a Milei por sus declaraciones en contra de la esposa de Sánchez

El canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó este viernes como “descalificaciones basadas en falsedades” las declaraciones del presidente Javier Milei, que tildó de “corrupta” a la esposa del presidente español Pedro Sánchez durante un congreso de ultraderecha en Madrid el domingo y desató una crisis diplomática con España.

Ante la negativa del mandatario a presentar disculpas, el gobierno de España anunció el martes que retira a su embajadora de la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez. El mandatario argentino definió a la medida como “un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante”.

En una entrevista con la televisión pública española, Borrell, que tiene la doble ciudadanía argentina y española, apeló al “sentido común”. “Que yo sepa, la esposa del presidente del gobierno de España no está imputada en ninguna causa. Entonces, que el presidente de una república amiga diga que en España tenemos un problema gravísimo porque estamos todos corruptos y en particular una señora que no está imputada por nada…”, apuntó.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien es además vicepresidente de la Comisión Europea, también comparó el caso con las burlas que había hecho el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la diferencia de edad entre el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, 24 años mayor que él. Entonces, “hubo un movimiento de rechazo a este tipo de comportamientos, que no están en nuestra cultura política”, dijo Borrell.

Además, el funcionario defendió el modelo político y social europeo del “ataque frontal, directo que ha venido a hacer en España el presidente de Argentina”.

“Para nosotros, los europeos, el estado de bienestar y la redistribución fiscal para conseguir una sociedad cohesionada es una parte fundamental”, subrayó Borrell.

En su discurso en el acto de Vox, Milei disparó contra el socialismo, al que consideró “el cáncer de la sociedad”, y reiteró sus críticas a la justicia social y al cobro de impuestos, que definió como un “robo”, lo que molestó a Borrell.

“He sido secretario de Hacienda. Que alguien venga a decirme que he estado robando a los ciudadanos de forma violenta por establecer un sistema fiscal que permita pagar las pensiones y garantizar la sanidad y la educación, que es un modelo político y social europeo, no nos parece adecuado”, manifestó el diplomático europeo

El político español recordó que su padre nació en Mendoza y que por eso para él “Argentina es un país especialmente querido“. “Me duele mucho esta confrontación y creo que las formas no son adecuadas. Se puede estar en contra de los planteamientos políticos y del socialismo democrático, pero decir que eso es el diablo personificado, que ha causado millones de muertos y que se basa en el robo sistemático, no nos parece que sea la forma adecuada de debatir en política”, sostuvo. (TN)