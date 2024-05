Guido Muzi: la mezcla de sensaciones con Napostá y su ilusión de jugar en China

"Fue un año bastante duro por las bajas que tuvimos. En la primera parte no logramos acomodarnos como equipo, encima se nos iban jugadores por problemas personales y físicos. Todo al revés del año que fuimos campeones. Como que nunca podíamos despegarnos de los cuatro de abajo. Era remar constantemente. Ahora estamos mejor".

Así resumió Guido Muzi lo que vivió hasta ahora con Napostá, hoy algo más aliviado, tras sortear el primer cruce de la permanencia y ya pensando en San Lorenzo, próximo rival y, acaso, último de la temporada si ganan la serie.

"Siempre parece que con San Lorenzo jugamos cosas importantes", dijo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play, en referencia a su rival, el mismo ante el que disputaron la última final de Primera.

La temporada anterior Muzi tuvo un explosión en Primera, siendo pieza muy importante en el campeón. Claro que la realidad del equipo cambió rotundamente en esta temporada. Y él debió aprender a jugar de otra manera.

"Cuando no salían las cosas a principios de año, me propuse dar un salto de calidad. Me lo tomo más profesional, trato de enfocarme más en mi juego para ayudar al equipo. Lo trabajé mucho de la cabeza, fui entendiendo qué hacer para el equipo y Seba (Aleksoski) me ayudó bastante", resaltó.

Al margen de lo difícil que está siendo la temporada en cuanto a resultados deportivos con la Primera, Guido tiene una mirada un poco más amplia y positiva.

"Hay que mirarle el lado positivo a lo que ganó el club con un plantel no tan competitivo. Ganó en proyectos, en infraestructura, en desarrollar chicos que no venían en el plantel", destacó.

También se refirió a su próximo objetivo, que es poder viajar a China, donde jugará para un equipo de Italia, junto con Mateo Fernández Solari, Matías Ponzoni y Lucas Chaves, entre otros, dirigido por el bahiense Daniel Frola. Una experiencia que ya realizaron otros bahienses el último año.

"Estoy con el tema de la visa. La próxima semana me confirman. Ya entregué los papeles. Es como una gira por todo China, como para promover el básquet. El viaje es en julio, entonces, estoy bastante estresado con eso", contó.

Mirá la nota completa: