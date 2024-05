Nicaragua: Daniel Ortega detiene a su propio hermano, un crítico del régimen

El dictador Daniel Ortega arrestó esta semana a su propio hermano, Humberto Ortega, alegando motivos de salud. Lo encerró en su casa "bajo atención médica permanente", lo que fue considerado un arresto domiciliario por medios opositores en el exilio.

La medida fue anunciada por la policía nicaragüense en un comunicado días después de que el exjefe del ejército dijera en una entrevista de prensa que su hermano carece de sucesores y vaticinó que si él muere su entorno no logrará sostenerse en el poder en Nicaragua.

"Se ha instalado una Unidad de Atención Médica Especializada para cuidar las dolencias que han aquejado y aquejan al General Ortega. El Equipo de Especialistas estará en permanente comunicación, coordinación y visitas", indicó la policía en su nota de prensa.

El medio en el exilio Artículo 66 publicó: "El régimen de Daniel Ortega y (su esposa y vicepresidenta) Rosario Murillo ordenó 'casa por cárcel' disfrazada con 'atención médica permanente' contra el hermano" del presidente. Otros medios opositores en el exilio divulgaron versiones similares sobre un arresto domiciliario del general Ortega, de 77 años.

Los dos hermanos formaron parte de la guerrilla sandinista que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza, el último dirigente de una dinastía que gobernó con mano de hierro el país durante cuatro décadas.

Tras el triunfo de la revolución en 1979, Humberto Ortega se convirtió en jefe del Ejército Popular Sandinista mientras Daniel tomó las riendas del gobierno, primero en forma colegiada y luego unipersonal.

Humberto continuó al frente de la institución armada después de la derrota electoral de Daniel en 1990 ante la candidata opositora Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó hasta 1997. Ambos hermanos Ortega están distanciados por diferencias políticas desde los años 1990.

La frase que lo llevo al arresto

En una entrevista publicada el fin de semana, el general Ortega vaticinó que el entorno de su hermano no podrá mantenerse en el poder si él muere. "Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha", dijo el exjefe militar.

"Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo", añadió.

"Con la ausencia de Daniel sería muy frágil sostener todo lo que hasta ahora ha logrado sostener con gran esfuerzo y con enormes complejidades", remató Humberto Ortega.

Tras la publicación de la entrevista, la policía visitó la noche del domingo la casa del general, al sur de Managua, y lo despojó de teléfonos celulares y computadoras, según dijeron a medios en el exilio fuentes cercanas al exjefe del ejército.

El general retirado, quien contó en la entrevista que padecía problemas cardíacos, fue citado a la sede de la policía el lunes, según esas mismas fuentes.

Según la policía, especialistas del Ministerio de Salud y médicos privados "de cabecera, han visitado y valorado la condición de salud del General en Retiro Humberto Ortega Saavedra, en su casa de habitación".

"El Ministerio de Salud y el Médico Cardiólogo de cabecera han realizado todas las valoraciones necesarias y le han encontrado estable en su condición de Paciente Coronario, y otros padecimientos propios de su edad y enfermedades de base", agregó.

El general también es crítico de los líderes de la oposición de Nicaragua, todos ellos en el exilio, y ha insistido en un diálogo para resolver las diferencias políticas del país.

También deportan a la traductora

La traductora estadounidense Judy Butler confirmó este jueves que fue deportada de Nicaragua a los Estados Unidos tras el arresto domciliario de Humberto Ortega. La mujer dijo que desconoce los motivos y que solo en dos ocasiones tradujo textos del general.

Butler, de 83 años, periodista y traductora estadounidense que llevaba 41 años viviendo en Nicaragua, dijo a la plataforma nicaragüense Confidencial que siete oficiales de la Policía, entre ellos mujeres, y "elementos de civil", llegaron el martes pasado después de mediodía a su vivienda, ubicada en un municipio vecino de Managua, y le indicaron, sin orden judicial, que "querían entrar a su casa".

Ella accedió y una vez adentro de su vivienda, le dijeron que "le daban unos minutos para empacar una pequeña valija, porque la iban a llevar al aeropuerto para deportarla", según relató.

La estadounidense preguntó los motivos del allanamiento y la deportación, pero ninguno de los oficiales le dio una respuesta.

"No me interrogaron, no me acusaron y tampoco presentaron una orden judicial. Hasta este momento, no sé por qué me deportaron", contó Butler. (Infobae)