¿Faltará gas? El frío complicó al Gobierno, que exige cortar el servicio a algunas empresas

En frío de mayo complicó más las cosas. Con temperaturas que se creen que tocarán mínimos históricos para el mes en estos días, el Gobierno les mandó una carta a las empresas de la industria gasífera para ponerlas en alerta. Es un aviso ante una suba fuerte de la demanda, que ya prevé, y les exige algunos detalles de cara a la operación de los próximos días.

La misiva tiene fecha del miércoles, la firma Carlos Alberto Casares -interventor del Enargas- y tiene en copia al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Está dirigida a las principales transportistas y distribuidoras de gas del país: TGN, TGS, Metrogas, Litoral Gas, Naturgy, Gas Nea, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana y Redengas.

En el sector hablan de “imprevisión”, de falta de medidas e inversión y de que el frío “agarró al equipo energético mal parado”. “Ahorran y tienen superávit a fuerza de estos problemas”, dijeron en una de las empresas, visiblemente preocupados.

Lo cierto es que el Gasoducto Néstor Kirchner aún no está a funcionando a full: aporta 11 millones de metros cúbicos, pero debería estar en los 24 millones diarios. En medio de eso, Cammesa salió a comprar barcos de combustibles líquidos por unos USD 400 millones a último momento y antes de los esperado. En conclusión, hasta que lleguen los barcos, hay que mantener los cortes.

En general, el gas tiene dos tipos de demanda: ininterrumpible, que es la residencial; e interrumpible, básicamente, GNC y algunas industrias, que pueden ser contratos más baratos y se pueden cortar ante alguna circunstancia en la que se registren faltantes. En términos de cortes, primero se dan en estos esquemas interrumpibles, luego en la industria y finalmente —en la que sería una situación mucho más compleja—, a las usinas que utilizan gas natural para generar energía eléctrica. Se van decidiendo en función de la demanda residencial que, como se dijo, es prioritaria.

En ese sentido, la carta pide la “identificación y cuantificación de contratos de transporte interrumpibles (TI) que puedan ser susceptibles a cortes, a los fines de agilizar la toma de decisiones ante una situación operativa en la que se encuentre en riesgo el normal abastecimiento de gas natural”. Habla del estado de “pre-emergencia”, también. Se trata de un término protocolar y administrativo, una manera metodológica de decir “algo está pasando” y poner el tema en el centro de la industria.

“Corresponderá a todas las licenciatarias de transporte y distribución involucradas adoptar de inmediato, todas las medidas necesarias para asegurar condiciones de operabilidad del sistema y un servicio regular y continuo a los consumidores (art. 31, Ley N° 24.076), lo que incluye el debido aprovisionamiento de gas para respaldar la demanda ininterrumpible”, pidió Casares.

“Las Licenciatarias de Transporte deberán identificar, cuantificar y proceder al corte de los servicios interrumpibles que fuera estrictamente necesario de acuerdo a sus evaluaciones técnicas y operativas atendiendo el criterio de eficacia de forma tal que el corte de los servicios de transporte interrumpible (TI) tenga un efecto inmediato en su linepack y, por ende, en las presiones de entrega de los city gates afectados”, agregó. Desde el sector advierten que ya se ve un nivel de caída en los llamados linepacks, los gasoductos llenos. Si hay demanda y no hay gas inyectando, por más que estés en un pico de producción de gas, se “desinfla” ese linepack y se entra en emergencia. Es técnico, pero tiene que ver con la demanda en los “caños” y lo que puede pasar si ésta baja.

“Esta nota es para recordarles a las licenciatarias y transportistas que habiendo tal cantidad de demanda ininterrumpible, hay que asegurar que el sistema mantenga sus presiones mínimas y para ello, se requiere que todos acaten el protocolo que deja bien claro que los interrumpibles tienen que ser cortados, tanto dentro del área de distribución como en los sistemas de transporte”, dijeron fuentes oficiales.

La carta, que en el Gobierno definen como “habitual”, le pide a las empresas que corten lo que puedan –dentro de lo autorizado por el esquema vigente– y que tengan a mano la lista de otros contratos que podrían interrumpirse en los próximos días (siempre a industrial, al menos por el momento).

“Se viene un frío importante que agarró al equipo energético mal parado. Vienen administrando mal el sistema desde que asumieron, no se hicieron las obras que se tenían que hacer y hoy están en una situación de debilidad. El Enargas necesita saber cuánto es el volumen que pueden cortar con esos contratos. Está empezando a haber una situación de emergencia en el sistema. No sería grave: los contratos interrumpibles están para eso. Pero además piden tomar las medidas necesarias para asegurar condiciones de operabilidad del sistema y un servicio regular y continuo de los consumidores. Les dicen que son los responsables de garantizar el funcionamiento del sistema, que las distribuidoras y las transportistas van a tener que tomar todas las medidas para no cortarle a la demanda residencial”, detalla una alta fuente del sector que pidió off the record.

Desde una de las empresas a las que se les envió la carta, detallaron que ya la semana pasada el país estaba consumiendo el doble, 100% más de consumo, que la misma semana de mayo del año anterior. “Eso hizo que el caño tambalee un poco: se chupó mucho producto para abastecer básicamente la demanda domiciliaria, comercios y hospitales, entre otros. Frente a eso, el día martes y el día miércoles, las distribuidoras comenzamos a hacer cortes a los contratos interrumpibles”, reconocieron en una de las distribuidoras.

Varias de estas empresas cortaron el suministro a estaciones de GNC y algunas industrias. “Pero el sistema no se fue recuperando porque el frío sigue, la gente sigue consumiendo en los mismos niveles y no había previsión de que iba a haber ese volumen de consumo. El Estado adelantó compras de gas licuado: recordemos que producimos el 85 % de lo que necesita y el 15 % hay que importarlo. Ahora nos piden a todos que cortemos lo que se pueda cortar”, agregaron. (con información de Infobae)