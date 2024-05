Orellana, tras darle la clasificación a Rosario: "Estoy feliz y disfrutando como hacía mucho no me pasaba"

"Sacamos adelante un partido muy difícil, estamos contentos porque pudimos empatar y traernos la clasificación", admitió Nicolás Orellana, autor del gol agónico que le permitió a Rosario Puerto Belgrano empatar ante Social Ascasubi y lograr el boleto a la próxima fase del Clasificatorio rumbo al Federal Amateur 2024-2025.

Pese a comenzar perdiendo y estar jugando con uno menos (por la expulsión de Enrique Blanco), el equipo puntaltense lo igualó 1 a 1 y sumó el punto necesario para asegurar la clasificación a falta de una fecha.

"Después de la expulsión tuvimos que redoblar esfuerzos, pero sabiendo que lo podíamos sacar adelante. Nos golpeó el gol, pero a base de ir tanto sabíamos que una nos iba a quedar. Gracias a Dios me quedó una y la pude meter. Te mentiría si te digo que apunté ahí, pero lo importante es que entró", contó Nico en diálogo con Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes -de14 a 15- por La Nueva Play.

"Estaba muy contento -agregó- porque no marcaba desde el año pasado con Rosario y llegó en un momento importante".

De esta manera, el elenco dirigido por Horacio Schumacher continúa en carrera en su doble competencia, ya que además de su participación regional también lidera el torneo Promocional de la Liga del Sur, el principal objetivo del club.

"Sabemos que Rosario está preparado para pelear en los dos torneos, si bien el Clasificatorio es más para darle rodaje a los más chicos, después es como todo: uno quiere ganar, clasificar y ser importante. Lo vamos a jugar de la mejor manera. Por más de que los jugadores roten, o alguno le toque jugar más partidos, estamos preparados para jugar los dos torneos", avisó Orellana.

El defensor tiene bien claro dónde está una de las clave de este buen presente.

"Tenemos un grupo de jugadores con hambre y muy humilde, juegue quien juegue le desea de corazón al compañero que le vaya bien. Entendemos que el club está primero que todos y agarramos esa chapa de candidatos porque lo pusieron todos y la llevamos adelante con humildad y trabajo", señaló.

A nivel personal, en tanto, contó que está "feliz y disfrutando como hace mucho no me pasaba. Rosario es un club muy grande y me abrió las puertas, solo tengo que demostrar y aportar mi granito de arena para los más chicos. Estoy muy feliz de dónde estoy".

El próximo fin de semana, Rosario se medirá ante Dublin por la fecha 9 del Promocional. El partido se jugará el sábado, a las 15, en cancha de Libertad.

"Todos los partidos son finales. El Promocional es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera, todos se juegan la vida", avisó.

El elenco de Punta Alta lidera el certamen con 22 puntos, 4 más que su escolta Libertad. Ambos son los únicos equipos invictos de la competencia (también de la Liga) y los máximos candidatos al ascenso.

"Con Libertad ya sabemos que vamos a tener un campeonato aparte, ellos se armaron bien y nosotros estamos predispuestos a enfrentar todos los partidos que nos quedan. Con Libertad va a ser largo, vamos a jugar más de dos partidos contra ellos. Estamos tranquilos y confiamos en nuestro grupo, que tiene hambre y no se quiere relajar. Sabemos que tenemos una ventaja, que es mínima, pero también la podemos ampliar. Todo depende de nosotros, de cómo estemos concentrados y cómo afrontemos los partidos", cerró Nico.

Mirá la nota completa: