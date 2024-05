Emiliano Menéndez adelantó que mañana Barracas le abrirá la jaula a un león

Barracas logró igualar la serie el martes ante Altense y mañana viernes volverá a Punta Alta en busca de más, por las semifinales del torneo de Segunda del básquetbol local.

"Arrancamos la serie demasiados golpeados, con la baja de Aguirre; Bussetti jugó en un pie haciendo un gran esfuerzo, y Seba Martínez suspendido. No es poca cosa con dos jugadores y medio menos. Realmente no nos alcanzó. Ahora lo recuperamos a Rama, Santi estuvo casi al cien, salió mucho mejor el plan de juego y pudimos ponernos 1 a 1", justificó el entrenador Emiliano Menéndez.

El técnico estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

"Sabemos que Altense es un equipo largo, con mucha rotación y buscan el desgaste físico y de juego, porque tiene jugadores muy buenos. Su ADN es correr bien la cancha a partir de su buena defensa. Y nosotros, a partir de mejores selecciones de tiros y de ataques, pudimos contrarrestarlo, además de hacer un buen balance defensivo", puntualizó.

Barracas renovó objetivos y se cargó de energía a partir de poder estar con plantel completo.

"El lunes volvimos a entrenar todos juntos. Hacía un mes que no pasaba. Y uno de los objetivos que nos pusimos fue volver a Bahía, más allá de ganar la serie o no. Poniéndonos objetivos cortos, los vamos cumpliendo. Ahora vamos un poco más tranquilos allá", contó Emiliano.

A propósito, mañana entrará en la serie Sebastián Martínez, su principal anotador.

"El lunes viendo entrenar a Seba, que sabíamos que recién podía estar para mañana, dije 'hay que abrirle la jaula', porque está como un león. Él necesita esa competencia, lo mismo que su hermano (Matías). Rama Aguirre y Monta, lo mismo De Pástena, son un poco un termómetro que nos equilibran las emociones", detalló.

Menéndez, de 29 años, es menor que la mayoría de los jugadores.

"Fue un desafío bastante grande desde un principio. Me han dado una mano enorme los mayores. Entre todos vamos construyendo cada partido y serie", sostuvo.

El entrenador también se refirió a la posibilidad que Altense juegue de local.

"No veo mal que Altense tenga ventaja, lo que no compartimos es que se haya decidido un día antes. Pero no nos íbamos a victimizar", aclaró.

