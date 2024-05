La palabra de Paula Chaves tras haber sido reemplazada por Wanda Nara: "Me dolió"

Telefe convocó a Wanda Nara para conducir "Bake Off", el reality de pasteleros amateur que se emite por Telefe y que tuvo en sus tres primeras temporadas a Paula Chaves al frente de la conducción.

Durante una entrevista con LAM, la modelo reconoció que no le gustó haberse quedado afuera del reality. “Mmm, sí, sí, me dolió. Quise usar otra palabra, no sé si es que ‘me dolió’. Me duele pero también entiendo la situación. ‘Me dolió’ me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y de más”, afirmó la modelo.

“Obviamente que es triste pero entiendo la situación del canal, donde ya tenía contratada una producción, que tenía contratada a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer como Masterchef, terminan haciendo Bake Off y ya tenían un equipo contratado. Y bueno, es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo también estas situaciones”, analizó Chaves.

Sobre su desempeño en las tres temporadas del reality, la modelo se mostró muy conforme, a pesar de no haber sido convocada nuevamente: “Yo creo que lo hice muy bien y la pasé muy bien haciéndolo, me divertí. Hice tres temporadas de Bake Off y yo creo que las hice bien. La verdad es que siempre me tiraron palabras lindas. Y todos, tanto del canal, como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor. Así que yo no soy la que te puedo decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo. O si es por esto que te estoy hablando, de que a veces hay conductoras contratadas, producciones y bueno, hay que hacer formatos. Y es así la televisión”.

Fue la misma Wanda Nara quien anunció públicamente que será la nueva conductora de Bake Off. “¿Es verdad que vas a conducir Bake off?”, le preguntaron en redes sociales y ella lo confirmó: “Siii, estoy muy feliz y muy agradecida a Telefe que confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos”. (NA)