Crimen en Buratovich: "Me dijeron que declarara que él mató a mi hermano"

Juan Ignacio Macheroni, hermano del hombre asesinado durante un robo en Mayor Buratovich, declaró que policías de aquella localidad lo obligaron a sindicar a Wilson Abel Cardozo López (22) como autor del crimen.

Inicialmente la investigación por homicidio en ocasión de robo de dos plantas de marihuana en la casa del fallecido Sebastián Macheroni (31), tuvo como único detenido al joven de nacionalidad paraguaya, quien luego recuperó la libertad.

Según esta nueva declaración brindada por el familiar de la víctima en la fiscalía de homicidios bahiense, uno de los efectivos que lo habría presionado para falsear su testimonio sería el jefe de la subcomisaría de Buratovich, en el partido de Villarino.

Los funcionarios policiales aparentemente también le indicaron a Macheroni que afirmara que había perseguido a Cardozo López, y que en ese trayecto a este último se le "había caído el gorro".

"Me dieron un gorro, tipo militar y de colores negro, verde y gris, y me dijeron que se lo entregara a la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones de esta ciudad)", aseguró hace unos días el joven de 24 años en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego.

En base a su versión, aproximadamente a las "5.45" del 17 de abril pasado (día del hecho) una mujer policía fue a buscar en un patrullero a Juan Ignacio, que estaba en el domicilio de su madre.

La oficial -sostuvo- lo trasladó desde allí hasta el destacamento policial e inmediatamente se retiró del lugar. "No sabía para qué me habían llevado", dijo la fuente.

"Esos tres policías me dijeron que tenía que decir todo esto: que lo había corrido (a Cardozo López), el trayecto, la ropa que él tenía puesta, una campera amarilla y negra con la que lo había visto, que cuando lo crucé llevaba una planta de marihuana y que se le había caído el gorro", agregó.

Además los agentes de seguridad le habrían mostrado a Macheroni un "mapa" del pueblo y "marcado" el recorrido que debía señalar que hizo mientras supuestamente perseguía a Cardozo López.

Macheroni aseveró poder reconocer al trío de uniformados que pocas horas después del incidente fatal se reunió con él en una "oficina al fondo" de la dependencia policial de Buratovich.

El declarante describió a los presentes en ese despacho como el "jefe" de la subcomisaría, un efectivo "gordito" y un tercer policía "rubio que no es de Buratovich y nunca lo había visto".

El pretexto policial

De acuerdo con su relato, el personal policial al parecer le manifestó que procuraba arrestar a "Wilson Cardozo" porque "tenía muchas causas (judiciales) por robos de motos", pero que todavía no lo había podido detener.

"Me mostraron una denuncia que (Cardozo López) tenía por unas motos y en ese momento me dijeron que tenía que decir que había sido él quien mató a mi hermano. El que hablaba era el jefe y el hombre rubio; el gordito miraba nomás", expresó.

"Después salí de esa sala y me metí en la oficina de declaraciones, donde me tuvieron como hasta las 10. No me acuerdo del pibe que me tomó la declaración; también estaban los otros tres policías", confirmó.

"Como que el policía ya tenía la declaración escrita desde antes; me hacía algunas preguntas y la iba completando. Lo que pusieron en mi declaración respecto de que había visto una moto, se los dijo mi hermana pero lo redactaron como si lo hubiese dicho yo", acotó.

Juan Ignacio reconoció que sintió miedo por posibles represalias contra él y su familia, y por tal motivo firmó esa declaración inicial presuntamente mendaz.

Además hizo hincapié en que la Policía lo estaría vigilando.

"Tengo miedo; anoche (por el jueves 9 de este mes) fui a lo de la mamá de mi hijo y cuando salí había un patrullero parado en la esquina. En la otra esquina había un Corsa blanco con vidrios polarizados que lo había visto en la comisaría y sé que sus ocupantes también son policías", denunció el joven en la UFIJ Nº 5.

"Me da miedo salir a la calle, nunca tuve miedo, pero ahora sí. Lo que declaré ahora es la verdad", finalizó Macheroni.