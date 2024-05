Paritarias en Sanidad: Héctor Daer anunció paros por turnos en clínicas y sanatorios

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) inició esta semana un plan de lucha en demanda de mejoras salariales en todo el sector asistencial.

El gremio que conduce Héctor Daer activó protestas con asambleas y paros en clínicas, sanatorios y hospitales privados de todo el país -incluyendo a Bahía Blanca, donde afecta a 3.100 trabajadores- ante la falta de respuestas de los empresarios a las demandas sindicales.

Las medidas de fuerza fueron resueltas el pasado jueves en reunión de comisión directiva, tal como informó este medio, y ratificadas en las últimas horas en un contundente comunicado con fuertes críticas al sector empresarial.

"Nuestros salarios han perdido dramáticamente su poder de compra y los empresarios del sector se niegan sistemáticamente a otorgar los aumentos que reclamamos desde hace meses. ¡No tienen vergüenza!", remarcó la FATSA.

La entidad repudió la actitud de la patronal por la falta de respuestas en "innumerables reuniones paritarias» que «no han servido para conmover la intransigencia irresponsable de los representantes patronales".

"Los empresarios deben asumir su responsabilidad y pagar salarios acordes a la importancia de la tarea que desempeñamos. No vamos a tolerar salarios congelados y sin aumentos desde el mes de marzo. No podemos seguir trabajando sin mejorar nuestros ingresos, todo tiene un límite. Hace tiempo que les advertimos que 'SIN SALARIOS NO HAY SALUD'", enfatizó el gremio en un comunicado.

Las medidas se iniciaron el lunes con asambleas informativas en todos los establecimientos del sector asistencial, que además de clínicas, sanatorios y hospitales, nuclea a geriátricos, laboratarios clínicos y rayos, emergencias médicas, internación domiciliaria, entre otros.

Ayer hubo asambleas de trabajadores, mientras que hoy comenzaron los ceses de actividades.

"Paramos 2 horas por turno este miércoles, mañana serán 3 horas por turno y el viernes vamos a parar cuatro horas por turno", especificaron.