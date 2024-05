Papu Gómez no se rinde por su sanción por doping: "Seguimos apelando con los abogados"

El futbolista argentino Alejandro “Papu” Gómez volvió a referirse a la dura sanción de dos años por doping que atraviesa y aunque le rechazaron la apelación, el campeón del mundo con la Selección argentina sueña con volver a disputar minutos de manera profesional.

“Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizá antes no podía. Me agarra en una etapa más maduro. Tengo 36 años, estoy ya más hecho”, destacó Gómez.

"Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 ó 25 años. Hay cosas más importantes. No puedo quejarme: tengo salud, amigos, familia", declaró en diálogo con As.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el mediocampista con pasado en Arsenal de Sarandí, dio detalles de cómo sigue la causa: “Seguimos apelando con los abogados y tratando de que bajen la pena. La sanción fue de dos años y estamos viendo si se puede hacer algo para que se rebaje”.

"Lo vivo con paciencia, esperando que haya noticias positivas. Ojalá que sea este mes o el que viene cuando haya novedades. A ver si me reducen la pena y puedo volver a jugar", sostuvo.

Gómez dio positivo en un control antidopaje rutinario de la UEFA a mediados de noviembre de 2022, cuando todavía jugaba en Sevilla y previo al Mundial de Qatar 2022, sin embargo, la noticia se conoció casi un año después, cuando ya estaba en el Monza de Italia, donde apenas pudo jugar dos partidos.

Al ex San Lorenzo, Atalanta de Italia y Sevilla, lo sancionaron por “negligencia grave” tras haber consumido terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero que no mejorara su rendimiento.

Un día después de que conoció la sanción, el futbolista publicó un comunicado en sus redes sociales y dijo que tomó por error un jarabe para la tos de su hijo menor.

En la actualidad “Papu” Gómez se muestra activo en la redes sociales, en las cuales comparte con sus seguidores los momentos que pasa junto a su familia y su incursión en el pádel con un grupo de otros argentinos, como Germán Denis y Esteban Cambiasso.