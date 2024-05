Una bahiense denunció que la estafaron con la compra de una cama para su hija

Una bahiense denunció que a principio de año compró a una firma cordobesa una cama para su hija y aún no recibió la mercadería por la que abonó casi 300 mil pesos.

Carolina indicó que al menos otras dos personas resultaron damnificadas de la misma manera en nuestra ciudad y que existen otras víctimas en distintas provincias del país.

"El 5 de enero me contacté con la empresa Little Dreams Deco y era tentadora la oferta de una cama tipo Montessori que buscaba para mi bebé. Hacía tres meses que buscaba y di con ellos en Instagram e ingresé a la págima web. Me comuniqué por WhatsApp con la dueña y te ofrecían un 30% de descuento abonando la totalidad de la cama por transferencia", comentó la mujer al programa Panorama de LU2.

"Previamente me había fijado y el usuario tenía más de 43 mil seguidores, la siguen hasta famosos, entonces no parecía una empresa estafadora. Hice la compra, envié el comprobante y me mandaron la factura y dijeron que en un plazo de 60 días me estaría llegando el pedido. El 11 de abril se cumplía el plazo y no llegó, entonces me comuniqué y me dijeron que tenían un problema con la empresa y que en una semana se iba a solucionar, pero paso ese tiempo y no hubo respuesta", agregó.

Explicó que desde la firma le dijeron que trabajaban con un transporte de nuestra ciudad que hace envíos a todo el país.

"Me contacté con ellos (por el transporte) y me dieron información para dar con el encargado del depósito en Córdoba, quien me dijo varios llaman por este tema y que se trata de una persona estafadora. Ahí me sonaron las alarmas, lo compartí en las redes sociales y me comenzaron a escribir personas que estaban en la misma. Somo tres en Bahía y hay gente de Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Reconquista y Córdoba".

Refirió que uno de los damnificados creó un grupo cerrado de WhatsApp y que hasta el momento "hay más de 36 familias damnificadas. La idea es darlo a conocer para que no caigan más personas y ver qué se puede hacer".

En otro tramo mencionó que a partir de averiguaciones pudieron determinar que este tipo de situaciones se vienen dando desde 2022.

"A partir de ese año vemos que comenzaron a no cumplir con lo que prometen. A mi me estafaron por 280 mil pesos, pero hay chicas que fueron damnificadas por más de un millón de pesos".

Señaló finalmente que denunció el caso ante la OMIC y que en los próximos días tendrá una audiencia por lo ocurrido.