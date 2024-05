Petri: "No me voy a olvidar de los trabajadores contratados"

El ministro de Defensa Luis Petri, en su reciente visita a Puerto Belgrano en ocasión de conmemorarse el Día de la Armada, afirmó a propósito de la situación del personal civil que "nosotros queremos reequipar a las Fuerzas, tenemos orgullo de ellas, estamos constantemente pensando en cómo cambiar estos años de destrato, por años de reconocimiento y reivindicación",

Antes de retirarse en el vehículo en el cual se movilizaba, el funcionario fue nuevamente consultado por el tema de los trabajadores contratados y respondió: "Eso lo estamos trabajando. Será todo en cuanto a las posibilidades y capacidades presupuestarias. No nos vamos a olvidar. He venido en un mes, dos veces (a la Base Naval), por lo tanto no me voy a olvidar".

Fuente: Radio Lu2