Unió dos pueblos en bicicleta y reunió dinero para un comedor

layout="fixed-height">

Audionota: Romina Farías

El enfermero uruguayo Gonzalo Bidart, de 35 años, quien vive y trabaja en Capital Federal, cumplió finalmente el desafío de unir con su bicicleta los 250 km que separan a Cañuelas de Rauch, con una sola misión: apoyar al comedor El Milagro del Monte, de Quilmes, y visibilizar sus necesidades para que más personas se solidaricen con su situación.

Lo que planeaba hacer en un día debió dividirlo en dos etapas por algunas dificultades que aparecieron en el camino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por lo tanto, desde Cañuelas llegó hasta Flores, donde pasó la noche, y al día siguiente siguió viaje a su destino final.

"La ida fue durísima porque hizo mucho frío, me pasó de todo. Tuve viento en contra de costado casi todo tiempo. Eso me bajoneó un poco porque me di cuenta de que era muy complicado hacerlo en una sola etapa", dijo.

"También me corrió una jauría de perros en un camino rural, se me cayó una caramañola y no la podía levantar porque tenía las manos congeladas. La bicicleta te enseña las peripecias del camino, como la vida", reflexionó el ciclista, amante de los buenos mates, la empatía y la lectura.

"Me tocó el día mas frío del año. Por suerte la gente apoyó un montón y logramos reunir un poco mas de 100 mil pesos", contó.

Ahora, colegas del área de salud se comunicaron con él para expresarle que querían sumarse y también un paciente trasplantado que había realizado una carrera para concientizar sobre el trasplante cardíaco y la importancia de donar órganos.

"Es un puntapié para hacer otro fondo de ciclismo con esta doble intención. Hay muchos comedores para ayudar y van a venir otros fondos para otros más", dijo.

"De esta experiencia me llevo la conexión con la gente y la felicidad de que puedo complementar la pasión por el ciclismo y la naturaleza con lo social que también me importa y me interesa mucho", agregó.

Gonzalo se enteró de la situación de vulnerabilidad que estaba atravesando el comedor a través de las redes sociales y decidió realizar esta propuesta a fin de colaborar con María Cañete, la mujer que coordina con mucho esfuerzo y voluntad este espacio al que se acercan a comer chicos y jubilados y que hoy se sostiene gracias a la ayuda de los vecinos.

"El gobierno aún no le mandó nada, solo auditores. Está muy agradecida a todos y todas los que aportaron. Yo también estoy muy agradecido no solo por el apoyo a la iniciativa que salió, casi de manera espontánea, sino también por el apoyo moral. El ciclismo es un deporte muy sacrificado", expresó.

"Me alegra mucho visitar ciudades y pueblos del interior donde aún se pueden ver las bicicletas en las veredas, totalmente solas. En el camino, cuando paso por un puente, puedo divisar un arroyito, entre los sauces y álamos; me veo yo mojarreando, tal vez mi viejo este allí también. Voy a seguir pedaleando hasta encontrarte", dijo el ciclista en su Instagram, en homenaje a su papá, quien le regaló su primera bicicleta.

"Soy trashumante, gracias Argentina, por tanto abrazo, me duele mucho la infamia del presente. Pero, del otro lado del charco, donde nací, hay un viejo sabio que dijo "Somos seres gregarios, nadie se salva solo. Vamos pueblo", concluyó.

Gonzalo recibe el constante apoyo de su novia, Daiana Tolaba, hija de salteños y enfermera de Neo en el Instituto Cardiovascular de Belgrano, donde ambos trabajan. Ella lo acompaña en este camino y filosofía de vida.

A principio de año unió CABA con Bahía Blanca en un viaje que hizo en gran parte sobre dos ruedas y en el que conoció la esencia de nuestros pueblos del sudoeste bonaerense.

Antes, con su bicicleta recorrió la periferia uruguaya en una aventura personal y en búsqueda de nuevas experiencias, de contacto con la gente y con la naturaleza.

El alias para colaborar es ELMILAGRODELMONTE.

El IG de Gonzalo es @gonzalobidart_oriental