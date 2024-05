El libro, recurso irreemplazable

Hace un año Suecia revocó su plan de educación digital y redireccionó fondos y estrategias luego del retroceso en las pruebas PIRLS de comprensión lectora. Desde hace un año, niños y niñas reciben un libro de texto por cada asignatura.

A la vista está que el tema de la comprensión lectora no es un problema “nacional y popular” como pretenden adjudicar. En España, el 75% de los alumnos de 13 años no pasa el nivel básico, es decir no comprende enunciados explícitos, sencillos.

En este tema, a nivel mundial en el ámbito académico-científico también hay grieta. Algunos opinan que hay que aggiornarse a los nuevos tiempos, que los niños aprenden de otra manera y que los medios audiovisuales reportan grandes beneficios.

Sin embargo, no hay que olvidar que un libro tiene como soporte la palabra, no hay imagen o sonido que hablen por sí. El libro tiene que describir todo, con lo cual la complejidad gramatical y léxica es mayor en un texto. Estudios revelan que un libro de infantil tiene mayor riqueza lingüística que un debate entre adultos.

Muchos sucumben a los nuevos soportes alegando que los jóvenes actualmente leen más que otras generaciones por las horas que navegan en la web, pero la única manera de desarrollar un lenguaje avanzado y edificar un pensamiento complejo es a través de la lectura. El tiempo frente a una pantalla no se correlaciona con la capacidad de lectura ni las competencias lingüísticas.

Las pantallas están erosionando “los cerebros” mientras que la lectura favorece la expresión escrita y oral, desarrolla la creatividad, estimula la imaginación, favorece la concentración. Por ejemplo, si leo la novela “De amor y de sombra”, de Isabel Allende, me sumerjo en las descripciones de los escenarios, me meto en la mente de cada personaje, si la veo en la pantalla, más allá del encanto de Antonio Banderas, es imposible acceder de la misma forma a la complejidad de sus pensamientos.

En el último tiempo se puso de moda “lo inmersivo”, es decir acceder a una muestra de Van Gogh o Frida Kahlo por medio de distintas tecnologías para generar situaciones envolventes y multisensoriales. Sin embargo, el simulador emocional por excelencia es la lectura, puesto que las situaciones experimentadas desde lo literario y las vividas activan circuitos cerebrales idénticos.

Sin dudas el libro continúa siendo un elemento de poder, no en vano en distintos momentos históricos algunos fueron quemados, prohibidos, sepultados por lo tanto hay un enorme desafío, pues el desastre es inminente.

Días pasados una madre relata que, a su hija de 12, la docente “le cuelga” la tarea en una red social y manda las consignas al grupo de WhatsApp, pero también hay docentes que promueven la lectura y hay padres que exponen a pantallas a sus hijos a partir de los 9 meses, por ende, encontrar el camino coherente y constructivo es todo un reto.

Una vez más la capacitación a docentes y la orientación a las familias, especialmente de los sectores más desfavorecidos son las dos acciones principales que pueden marcar una diferencia y revertir resultados que por el momento no son alentadores.