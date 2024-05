De Tomasi cumplió su misión: "Pude encontrar lo que buscaba al irme de Bahía"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_



Después de una experiencia diferente como entrenador, el bahiense Lisandro De Tomasi analizó lo que fue su paso por Pico, en la Liga Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lichi dejó Villa Mitre y llegó a la institución pampeana para reemplazar a Marcelo Germanetto, que llevaba 32 años.

-¿Qué balance hacés de la temporada?

-El balance es muy positivo tanto en lo laboral como en lo personal: pude encontrar lo que buscaba al irme de Bahía. Y desde lo deportivo superamos las expectativas que había con el equipo. Nos quedamos con ese sinsabor final de no avanzar una fase más.

-¿Qué buscabas fuera de Bahía?

-Primero hacer una experiencia fuera del club que me había abierto las puertas y me dio la posibilidad de dirigir a nivel profesional, hacer una experiencia desde ese lado. Cambiar, ver otra realidad y avanzar como entrenador, afrontando otras experiencias, de eso se trata esta profesión.

-¿En esto de experimentar lejos de tu ciudad hizo que te sintieras más valorado por no ser de la casa?

-Del lugar donde estaba al lugar donde fui siento que se me valoró de la misma manera. Lógicamente que cuando uno llega y comienza un nuevo ciclo me parece que las energías son muy diferentes. Eso hizo que hubiera mucha gente detrás de lo que iba a ser este ciclo en Pico después de la salida de un entrenador que llevaba mucho tiempo. Fue un desafío muy grande, no solamente para mí, sino también para la gente que había apostado por ese cambio.

-¿Sentiste una carga mayor por reemplazar a un entrenador de tantos años en el club?

-No sentí una carga. El hecho de haber pasado una situación similar en Villa Mitre, con un proceso exitoso de Ariel Ugolini, de alguna manera también me tocó ocupar el lugar de alguien importante para la institución. El foco siempre estuvo en llegar y trabajar. De esa manera se dieron las cosas y así pude convencer al grupo de trabajo y a los jugadores para poder concluir una buena temporada.

-Pico es una ciudad con fuerte historia en la Liga. ¿Se vive mucho de la nostalgia o el revivir es real?

-Hay un revivir importante. Si bien lógicamente la historia de la Liga marcó mucho a la ciudad, desde que Pico incursiona en la Liga Federal o Liga Argentina creo que motivó mucho al resto de los clubes; hoy en La Pampa hay varios participando y con buenos resultados. Me encontré con una ciudad muy pasional, donde el básquet es el principal deporte, en la que hay mucha gente pendiente y donde uno no pasa desapercibido por la calle. Y en el club hay una estructura sólida que está avanzando e intentando profesionalizarse cada vez más. Además, con gente que realmente es muy fanática, que llenó la cancha desde los amistosos, algo que me sorprendió en principio. Eso hizo que la localía fuera muy fuerte y que se hablara mucho de Pico.

-¿De alguna manera te ayudó a extrañar un poco menos el contexto en el que estabas acostumbrado a trabajar?

-No tengas dudas. Me acostumbré el último tiempo a dirigir en este contexto que me sienta cómodo, con mucha gente y con hinchada, por lo tanto el clima que se vive en Pico me ayudó a extrañar menos.

-¿La distancia de tus afectos directos y lejos de tu zona de confort te permitió crecer como entrenador?

-Es así. La entrada a un club nuevo, donde uno tiene que mostrar su idea de trabajo, su día a día, su personalidad y tiene que vender su manera de jugar y su filosofía de juego, no solamente a los jugadores, sino también a la gente, realmente hace que los dirigentes tengan que conocerlo a uno y, a partir de eso, tratar de generar el mejor vínculo posible. Siempre los resultados ayudan y mucho. En este proceso de ocho meses que duró la temporada se construyó un vínculo muy lindo y sano con los dirigentes, de mucho acercamiento.

-Los resultados se les dieron casi inmediatamente. ¿Te allanaron el camino para responder con hechos cuál era tu idea?

-Es así. El momento más duro para mostrar la idea fue durante la pretemporada, en la que, con un plantel y cuerpo técnico nuevo no jugamos del todo bien algunos partidos, pero siempre teniendo en claro cuál era el norte. Dentro de eso, estaba claro qué buscábamos y dónde queríamos ir. En eso ayudó también tener las 10 fichas haciendo una muy buena pretemporada y a partir del segundo partido conocer de qué se trataba ganar. A partir de ahí construir los resultados.

-En Villa Mitre a través de los años tuviste una base de jugadores que sabías cómo respondía y lo que te permitía hacer. ¿En este caso de Pico fue un descubrimiento mutuo con los jugadores y cuánto tiempo te llevó saber qué te podían dar?

-No sé específicamente cuánto me llevó, pero sí demanda mucho tiempo. Me pasaba en Villa Mitre que con miradas o gestos sabía qué necesitaba un jugador o él mismo interpretaba lo que yo quería. Acá lo pudimos generar sobre el final, aunque no es lo mismo ocho meses que ocho años.

-¿La próxima temporada transitarás la misma ruta? ¿Ya renovaste?

-Las puertas quedaron abiertas. Antes de venir a Bahía tuve una extensa charla con los dirigentes y la intención de ambas partes es continuar. Sí le pedí unos días para pensar y tomar algunas decisiones personales. Volveremos a hablar en un tiempo.

-¿Haber quedado afuera antes de lo previsto cambió en algo lo que construyeron a lo largo de la temporada?

-Desde el punto de vista de una futura posibilidad entiendo que no, por lo que me han manifestado los dirigentes. La fase regular fue muy buena, superando las expectativas y está claro que se hizo el trabajo. Ellos quedaron conformes, más allá de los resultados, con la forma de trabajo, la organización y los valores que uno maneja, así me lo manifestaron.

-¿Cómo se ve a Bahía a la distancia, con Villa Mitre como representante a nivel nacional?

-A Villa Mitre y a Bahía Blanca se los respeta muchísimo. A Villa Mitre no solamente por la calidad de jugadores que tiene, sino por el tiempo que llevan jugando juntos, más allá de la clase y calidad que tienen. En algún momento se dudó de Villa Mitre durante la fase regular, aunque particularmente siempre pensé que estaría en el top 3 de la competencia. No estaba tan equivocado...

-¿Qué te pareció el tercer partido con Lanús?

-Me parece que Villa Mitre fue paciente, respetó su plan de juego y verse en desventaja no lo sacó de foco. Le pasó la presión a Lanús, que no pudo sostener el resultado. Sobre el final, con muchas imprecisiones y nerviosismo, me parece que Villa Mitre estuvo más efectivo y pudo capitalizar los errores del rival.

-¿Y el cuarto, mañana domingo (por hoy), cómo lo ves?

-La serie está abierta. Los jugadores de Villa Mitre se potencian en estas instancias y además jugando de local. Es lo puede hacer valer. Pero no hay que descuidar a Lanús, un equipo con jugadores con oficio, con experiencia en ascensos y también ganó mucho de visitante. Es un rival ante el cual hasta último momento no te podés descuidar. Va a ser un partido duro, seguramente de mucha fricción y ganará el que mejor ejecute su plan de juego y pueda neutralizar las virtudes del rival.