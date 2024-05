Denuncian a David Copperfield de manosear menores durante sus shows

El mago David Copperfield fue acusado de haber tenido durante más de 30 años conductas inapropiadas con diferentes mujeres adultas y menores apelando al uso de sus trucos para ejecutar los abusos.

El lapidario informe salió publicado en el diario británico The Guardian que analizó con lujo de detalles las 16 denuncias que hay contra el artista: muchas de ellas fueron hechas por mujeres adultas, en la actualidad, que eran menores en el momento de los presuntos ataques.

Según las denuncias publicadas por el medio británico, los hechos ocurrieron entre 1980 y 2014. Varias de las mujeres indicaron que conocieron a Copperfield durante sus shows.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tres de ellos afirmaron que el mago las manoseó durante las presentaciones en vivo valiéndose de engaños visuales para hacerlo. Una de ellas dijo, por ejemplo, que utilizó el truco “de la cuerda” para concretar el abuso.

“Lily” es la identidad ficticia que se eligió para esta víctima que describió que cuando ocurrió el hecho era una adolescente de entre 14 y 15 años. Estaban su padre y su hermana, mientras ella subió al escenario.

“Hizo que me diera la vuelta y él estaba detrás de mí rodeándome con sus brazos. Ambos sosteníamos una cuerda al frente. Sus antebrazos subían y bajaban sobre mi pecho, con bastante fuerza mientras hablaba y realizaba el truco. Me quedé un poco distraída y me congelé. Me sentí realmente asquerosa y avergonzada”, graficó.

Una de las denuncias más gráficas es la que hizo una mujer llamada “Carla”, que en 1991 tenía 16 años. La víctima contó que el mago la convocó para participar en uno de sus espectáculos en Georgia y le llegó a dar un regalo de San Valentín con una nota adjunta que decía: “En dos años volveré”.

“Yo era una joven colegiala enamorada de un hombre que era famoso, y creo que él usó eso para beneficiarlo. ¿Por qué seguiría acercándose a mí durante esos años si no planeaba hacerlo tan pronto como yo cumpliera 18 años?”, se preguntó.

Otro caso complicado es lo que sucedió con una de las mujeres identificadas como “Gillian”. El caso se remonta a comienzos de los ‘90 en el Caesar's Palace de Las Vegas. Según declaró a la prensa, también fue elegida para un truco en el escenario, luego del cual, Copperfield mandó a preguntarle si quería tomar algo después del show.

Cuando fue a la suite del mago junto a una amiga, se empezó a sentir rara luego de tomar un trago. “A partir de entonces, todo fue confuso. Literalmente me desmayé por un tiempo”, recordó “Gillian”, que insistió en que tiene flashes de ella teniendo sexo con el mago y su amiga en esa cama.

A través de sus abogados, Copperfield, que ahora tiene 67 años, negó todas las acusaciones de mala conducta y comportamiento inapropiado. “Nunca jamás actuó de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ninguna menor”, declararon.

Los representantes legales del mago calificaron las afirmaciones de “falsas y totalmente sin fundamento”, y agregaron que el comportamiento de su defendido contra las mujeres “es lo opuesto a todo lo que él representa y por lo que trabaja arduamente”. (con información de TN)