El “Nene” Anselmi tenía cara de bueno, pero te raspaba: “Yo no era un dotado para el balón”

En el Barrio Patagonia se respira otro aire, en medio de un clima de gran tranquilidad… Allí, acurrucado entre sus afectos, en una linda casa ubicada en el fondo de un amplio terreno donde se interpone una pileta, el Héctor Anselmi se prepara para contrarrestar el juego adversario, pero sin pegar una patada.

“¿A mí me vas a hacer una nota? No soy bueno para eso (risas). Como en el fútbol, no era un dotado con el balón, pero le metía unas ganas tremendas”, arrancó el “Nene”, quien a los 78 años disfruta de un presente familiar muy valioso, tanto que la compañía de su nieto Luciano le generó emociones.

“Soy familiero, extraño cuando no veo a mis nietos. Y tengo tres hijos maravillosos”, aseveró.

Afirma que los años pasan volando y que jugaba al fútbol “como podía”.

“Ahora, de viejo, me doy cuenta. Copiaba movimientos que me gustaban, pero no teníamos a alguien que nos enseñara. Todo se resumía a la creatividad de unos pocos y las ganas del resto”, apuntó.

Nacido en Ingeniero White, a los 10 años emigró a Olavarría por cuestiones laborales de su padre –Lorenzo, quien trabajaba en el ferrocarril- pero como al estudio le mezquinaba, su retorno a Bahía fue inevitable.

“En White, en los ’50, jugábamos en la calle. En Olavarría, por ser el hijo del jefe de la estación del ferrocarril, me fichó Ferro. Jugaba de wing derecho en sexta y quinta. ¿Sabés las veces que la ligué por llegar tarde a casa? El viejo me daba una patada, pero yo era persistente y me gustaban las palizas, jajaja”.

“De vuelta al pago mis tíos, hinchas de Huracán, me cobijaron. Hugo, Lino, Domingo, Antonio y María. La casa de mi abuelo estaba de otro lado del charco de agua, bajando por el puente ‘La Niña’ en dirección a la cancha del Globo. Si llovía había que mojarse los pies, contaban mis abuelos”, subrayó.

-Todos identificados con Huracán. ¿Y porqué usted jugó en Comercial?

-Me hospedaba con mi tío Lino, quien vivía del otro lado del Bule. Entré a trabajar al galpón de máquinas del ferrocarril y conocí a mucha gente ligada a Comercial. Encima, a mi madre (Francisca Catalina) también tiraba para el verdiamarillo.

Héctor debutó en Primera en 1962 con un gol -según dijo- ante Olimpo, aunque el año más apegado a sus afectos fue en 1965 –jugó 10 partidos- cuando Comercial festejó el cincuentenario ganando el torneo “Ciudad de Bahía Blanca”, que se premió con el trofeo Aníbal Troncoso.

“La final ante Sporting se jugó en Olimpo y se definió en tiempo extra tras un 2-2. Se apeló al recurso de los tiros de esquina; nosotros ganamos por uno (Ndr: 9 a 8). ¿Ese equipazo? Donnini; Mondini, Giménez; Abattista, Calle Aránzolo, Anselmi; Gamero, Félix, Scavarda, Arens y Verdugo. Los goles los hicieron Lauro Verdugo y René Scavarda”, contó Anselmi.

90 partidos disputó Anselmi en Comercial entre Liga del Sur, Regional y Nacional. Un gol (ante Olimpo en el debut del '62) y dos 2 rojas. También jugó en Libertad, Pacífico y Juventud Unida de Algarrobo. (Datos: Eduardo López).

En 1966 jugó sólo un partido por una lesión sufrida en cancha de Villa Mitre.

“Córner desde el sector de Maipú y Necochea, voy a rechazar y desde atrás aparece el pie de ‘Tito’ Andreocci. Fue una plancha a la pelota que arrastró mi pierna; rotura de ligamento cruzado. Bahh.., antes no se sabía qué tenía. Yeso de la punta del pie hasta la ingle. En dos años casi ni jugué”, subrayó.

Tras un breve paso por Libertad de la mano del Cholo Tunessi que, según Anselmi, era como un padre: “Donde iba él iba yo…”, retorna a Comercial para ganar todo lo que se jugó en 1973, clasificar el Torneo Regional 1974 y, luego al Nacional: el 12 de mayo.

“Ya teníamos línea de cuatro. Ganamos los tres torneos locales, arrasamos en el Regional y arribamos a la final con Jorge Newbery de Junín. El secreto era el preparador físico Rogelio González.

“Uno de los torneos del ’73 se lo ganamos a Rosario, que tenía un equipazo. En la campaña de ese año y en la del '74 no cabía un alfiler en la tribuna. Era de lujo ver al `Ruso' Dekker patear un tiro libre o a Nani (Juan Carlos) recibiendo de espaldas al arco, porque giraba y era gol. Había garra, fuerza, un contagio para todos los que en ese momento éramos chicos. Queríamos al club como nadie", repasó Anselmi.

--¿Qué recuerda de la eliminatoria del Regional ante Newbery?

-Fue terrible. Ya estaban Saldico, el ‘Ñato’ Solís y José Luis Barrado, el genio que nos llevó al Nacional porque metió una carrada de goles. Una vez, contra Olimpo, lo quise pelear a Barrado, estaba caliente por un planchazo. Fui tan vivo que me rajaron a mi, jaja. A Junín fuimos en desventaja de un gol (0-1) y en el primer tiempo nos echaron a Barrado y Arens, dos delanteros de lujo. No nos quedaba otra que cagarlos a patada; con el Ñato Solís y Tití Lugones nos dimos todos los gustos. El Pocho Núñez se lastima antes de terminar el primer tiempo y después vino la reacción.

--La corrida de Hugo Grecco.

--Lo cargamos siempre, porque creo que fue su primer y único gol en Primera. Escapa por la punta en diagonal, pica al vacío tras un gran pase y definió bárbaro. Después llegó el gol de Decker de penal y en el final descontaron ellos (Medina). Pasamos por la cantidad de goles como visitante, jaja. Ganamos con huevos. El ‘10’ de Newbery, un tal (José) Tomino se tuvo que ir al vestuario antes de terminar el PT. Un falta en el medio, Tomino en el piso y Solís que lo levantó con un dedo de un ojo. Se le inflamó tanto que salió de la cancha.

-¿Cómo fue el recibimiento en Bahía?

-Uff. En Tornquist ya había caravana, una fiesta. Todos enloquecidos con nosotros.

-Y después el postre.

-El Nacional era otra cosa, no podíamos competir por la diferencia de velocidad. Boca, Rosario Central, Banfield, Estudiantes, Belgrano, Desamparados, Central Norte y All Boys.

-¿Se acuerda del penal suyo contra Boca?

-¿Penal? Un invento del árbitro porque terminaba el partido y estábamos 2 a 2 (goles de Dekker y Nani). Potente encaró al área, me quedé parado y se tiró arriba de mi pierna. Boca no podía dejar puntos ante Comercial, esa era la verdad.

-¿A quién admiraba como jugador?

-Al "Manco" Alberto Gamero, el mejor que vi en mi vida. Era un crack, no solo por su juego sino por cómo animaba al equipo.

Una de las tretas preferidas de Gamero era meterse el muñón del brazo derecho en la boca, pararse frente al número 3 adversario que lo marcaba, mirarlo fijo e imitarlo en cada movimiento, para después sorprenderlo con un pique inesperado.

"Una vez hizo un gol a los Pelé en el Mundial de Suecia. Vino un centro, la mató sobre el vértice del área grande, le metió un sombrero al primer defensor que le salió y luego otro, para rematar con un tiro a un palo con el arquero parado en el medio", contó Anselmi.

"Mi esposa se llama Febronia (Fenia) Vaccarino y mis hijos Jorge, Federico y Adrián. ¿Mis nietos? Antonella, Costanza, Facundo, Luciano, Paloma, Faustina, Catalina, Lorenzo y Malena, que es una nieta de corazón", dijo Anselmi.

Pacífico y un pase que trajo problemas

El Cholo Tunessi era dueño del pase del Nene Anselmi. Donde iba el DT, iban sus jugadores.

Pacífico incorporó un gran equipo en 1975, a tal punto que venía realizando una gran campaña. Pero resulta que algo se traspapeló en el medio y el equipo perdió los puntos.

"Fuimos a 11 de Abril 77, la sede de la Liga. ¡Viste como era: firmá acá Nene, firmá allá; y ya está...! Me fueron a buscar al Parque de Mayo y me llevan en auto, aunque no me acuerdo quién era el que estaba a cargo. Terminamos el trámite y chau, nos fuimos", contó Anselmi.

"Con el tiempo, ese mismo año, no me acuerdo cuál fue la la la falta que se cometió con mi pase, pero decían que faltaba una firma. Y Liniers, con el que íbamos palo y palo peleando el torneo, nos pasó porque reclamó los puntos", sintetizó.

"Teníamos una delantera terrible, con el Pocho Barú, Alberto Levriero, Alberto 'Llamarada' González y Cicchini... Igual, en un partido decisivo en cancha de Liniers, y con lluvia, el Chivo nos ganó bien porque tenía grandes jugadores", reveló.

-¿Qué recordás de tu paso por Algarrobo?

-Jugué con gente buenísima. Botijo y Aldo Moreschi, la familia Aparicio... Creo que jugué en Juventud Unida en 1978 porque el Cholo, habida cuenta que mi padre falleció cuando yo era muy joven, siempre me trató como un hijo. Allá él era palabra santa.

"Un día me encontré con su hija, Nora, y me recordaba momentos míos con su padre", aseveró.