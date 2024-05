“Esperamos ver un Comercial con protagonismo; con ganas de estar arriba”

Comercial necesitaba un triunfo contundente para confirmar su remontada. Y lo consiguió ante Dublin por un contundente 4 a 1, que lo llevó al tercer puesto de la tabla en el Apertura del Promocional.

Fernando Kessler –capitán y emblema del conjunto de Ingeniero White— se refirió al buen momento de su elenco, que quiere ser protagonista.

--¿Qué genera esta victoria?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--La verdad que la victoria nos genera mucha tranquilidad porque veníamos de hacer buenos partidos, pero no nos consolidábamos con el resultado. Sinceramente veníamos de empatar muchas veces, nos costaba generar muchas situaciones de gol. Por suerte las generamos, las pudimos convertir y eso nos genera tranquilidad.

“Veníamos siendo muy sólidos en defensa, ya que apenas tenemos tres goles en contra en seis fechas, uno contra Libertad, uno con Rosario y este fin de semana nos convirtió Dublin. Por eso teníamos muchas ganas de obtener una victoria así”.

--¿La venían buscando?

--Sí porque queríamos entrar en puestos de clasificación. Desde que se inició el torneo no estuvimos entre los cuatro de arriba y ahora que llegamos no nos queremos bajar más. Ahora se nos viene un partido muy interesante con Cabildo (Pacífico) y, de darse un resultado positivo, la tabla ya se partiría un poco más. Queremos consolidarnos en el lote de los de arriba.

--¿Ahora vamos a empezar a ver a un Comercial más suelto?

--Esperemos ver un Comercial más suelto, un Comercial con protagonismo; con ganas de estar arriba y mantener la actitud con la que estamos jugando estos partidos.

--¿Cuál es el objetivo de mínima y el de máxima?

--Nuestra idea es entrar en los cuatro y después son mano a mano donde el empate te lleva a los penales y puede pasar cualquier cosa. Comercial siempre es un rival duro y no creo que tanto Libertad como Rosario nos quieran enfrentar en un cruce. Lógicamente, sabemos que ellos son los poderosos, hicieron la inversión para tratar de lograr el ascenso, pero nosotros tenemos historia en el Promocional. Ahora apuntamos a ser competitivos y un equipo duro donde nos respeten en todas las canchas.

--¿Qué tan lejos y tan cerca están de Rosario y Libertad?

--El fútbol es muy parejo, muy físico. Y en el fútbol de la Liga se ve reflejado que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y, sinceramente, en un cruce o en un playoff, así sea contra los dos candidatos, salen partidos muy parejos. A nosotros nos pasó que Libertad nos empató en la última pelota y Rosario nos ganó en la última jugada del partido. Sinceramente, fueron puntos muy costosos porque nosotros estaríamos hablando de otra cosa hoy en día. Pero por algo las cosas suceden, por algo Rosario nos ganó, tal vez por la diferencia de experiencia y de jerarquía. Tuvimos un mínimo error en el partido y la fuimos a buscar adentro. Y lo mismo nos pasó con Libertad.

--Veo ilusionado al hincha futbolero de Comercial con el rendimiento de muchos chicos de la casa. ¿Lo sentís así también?

--La gente de Comercial es muy pasional y saben que los chicos de la casa que están dentro de la cancha los van a representar de la mejor manera. Uno puede tener errores, virtudes, pero entienden que el sentido de pertenencia es muy grande y que se va a dejar siempre un poco más.

--Y los futbolistas que llegaron ya están mimetizados con la idea de Gustavo Silenzi.

--Sinceramente se armó un grupo muy bueno. Los chicos que vinieron de afuera se fueron acoplando y Comercial los hizo sentir como en casa. Creo que se está viendo reflejado en los resultados y la actitud que mostramos dentro de la cancha.

“Ahora tenemos que elevar la vara, que sería llegar a una final del playoff o jugar una final. Sería un logro muy grande para este momento del club. Tuvimos un recambio muy grande de jugadores, muchos chicos de la casa, muchos jugadores con pocos partidos en Primera, pero en el fútbol todo se puede dar”, amplió.

--¿Qué te gustó hasta acá del equipo?

--La actitud con que venimos jugando todos los partidos y el rendimiento colectivo del equipo. Además, la aparición de Juan Pedro Coronel fue un punto clave en el ataque; un chico muy desequilibrante, que hoy en día se ve poco en la Liga del Sur, que te limpia uno o dos jugadores y resuelve de la mejor manera. Es uno de los puntos muy altos que tenemos junto a Misael Petersic, Leandro Giordano, quien se afianzó en la zaga central desde hace unos años, Gianluca Falcioni, quien nos está dando un trajín por la banda derecha muy interesante, y Mateo Silenzi, quien cuando está bien marcamos mucha diferencia porque rompe líneas y encara hacia adelante.

--¿Y qué mirada tenés en general de la temporada 2024 de la Liga?

--En la A, los clubes hicieron una inversión muy grande en cuanto a los planteles; hay un nivel muy bueno y se creció mucho en el aspecto físico. Hoy en día se corre mucho, se ve mucha dinámica y cualquier jugador está capacitado para jugar un torneo superior.

“Después, me da un poco de impotencia ver las canchas algo vacías, sin visitantes. Me gustaría que vuelva el folklore del fútbol, que se puedan hacer bien las cosas y que tanto la gente, la Liga, la policía y los clubes se pongan a trabajar para que pueda volver el público a la cancha, que regrese la familia y que podamos ver canchas llevas y no sólo en las finales”, cerró.

EL NÚMERO

414

Son los partidos que suma Fernando Kessler entre Comercial, Tiro Federal y Bella Vista. Anotó 64 goles.

(*) Datos de Eduardo "Cocho" López.