En turismo "hay mucho por hacer y es poco lo que se hizo"

Por Natalia Miguel

El turismo de Coronel Rosales se proyecta como una industria y, por tanto, la dirección a cargo de Fernando García se encuadra en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, cuyo responsable es Miguel Sánchez.

En este sentido, el reciente nombrado como titular de la cartera –cuya oficina funciona en la terminal de ómnibus- le dijo a La Nueva. que “cuando me ofrecieron el cargo lo pensé y me pareció un desafío lindo e importante desde lo personal. Observaba al turismo como un déficit en el distrito. Y, en este caso, me lo proponen como una cuestión no solo política sino también técnica, por lo que lo tomé como otro tema en el cual puedo profundizar, además de responder como militante político”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Las expectativas son las mejores. Hay que hacer trabajos con licitaciones en la villa balnearia de Pehuen Co, todo lo que es relativo al turismo en nuestro partido", agregó García.

El funcionario remarcó que "hay muchísimo por hacer y es muy poco lo que se hizo".

"Nuestra ciudad, todo nuestro distrito, forma parte de la costa atlántica y no estamos insertos como tal. Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho para poder instalar al distrito dentro del circuito de la costa atlántica bonaerense y nacional", subrayó.

En cuanto al centro balneario de Pehuen Co -principal punto turístico de Coronel Rosales, ubicado a unos 70 kilómetros de la ciudad cabecera-, dijo que "se debe realizar un trabajo mancomunado desde todas las áreas del Municipio, y no funcionar solamente como una dependencia aislada".

"Por eso, es que lo primero que el intendente Rodrigo Aristimuño manifestó es que se trata de un trabajo en equipo, en forma colectiva, entre todas las secretarías y direcciones para alcanzar los objetivos, en turismo y en todos los órdenes", expuso.

García añadió que "estamos convencidos que debemos hacer una tarea articulada. De otra manera, no vamos a poder trascender y poner al distrito rosaleño a la altura de otros partidos que tienen salida al mar".

"A esto hay que sumar al privado, que es un actor totalmente importante para poder atraer determinados emprendimientos y condiciones favorables para la vida del turismo".

El nuevo responsable de Turismo desarrolla sus funciones, junto al personal asignado a dicha área municipal, en las dependencias de la terminal de ómnibus.

Una mirada integral hacia todo el distrito rosaleño

En cuanto a los recursos, mencionó que hay que gestionar, trabajar, poniendo como prioridad las bondades naturales que tiene el distrito para que el privado sepa que tiene muchas posibilidades si invierte en el distrito, según dijo García.

"Hay que tener en cuenta que no hablamos solamente de Pehuen Co, sino de todo el distrito", mencionó.

"Tenemos potencial en Villa General Arias con un turismo rural al igual que en Bajo Hondo, y en la localidad de Villa del Mar con los humedales, por ejemplo".

"Es una tarea integral. Nos referimos a Pehuen Co porque es la localidad que mayor atractivo estival nos brinda, pero en realidad es mostrar y alentar todas las buenas características de este partido".

Villa General Arias se destaca por su zona de quintas, la plantación de olivares, los membrillos y productos artesanales, además de la cría de animales. En Bajo Hondo también se promueve el área rural, con la actividad propia del campo y una rica historia vinculada con el funcionamiento del ramal ferroviario.

En Villa del Mar se encuentra un particular escenario con los humedales, donde habitualmente se realizan visitas guiadas, donde además se hace referencia a la variedad de especies que llegan hacia esa costa de la ría de la bahía Blanca.

Pehuen Co es el lugar por excelencia para el veraneo, con características únicas desde el punto de vista natural.