Ciclo de charlas: la huelga en Arroyo Pareja

La huelga de 1913 en Arroyo Pareja no ha quedado en la memoria popular, pese a ser una de las más importantes y violentas que ocurrieron en la ciudad y tampoco hasta hoy existían trabajos específicos consagrados a su estudio.

El Archivo Histórico Municipal realizó un trabajo mediante el cual intentó reconstruir los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de ese año y también mostrar una cara distinta de las obras portuarias y las injusticias sufridas por un vasto sector de la población (en su mayor parte inmigrante) que ayudó a construir lo que algunos denominan la época próspera de la Argentina.

Este hecho fue el motivo de la reciente charla, la primera de este 2024, ofrecida en el Museo Histórico ubicado en calle Humberto al 200, con la exposición del licenciado Gustavo Chalier, del equipo del organismo local organizador, y el licenciado Roberto Cimatti, docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, especialista en historia del movimiento obrero y autor de varios trabajos sobre el tema.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Ocurrió una huelga muy grande en los obrajes de Arroyo Pareja, en aquel entonces se estaba construyendo el Puerto Francés, y este acontecimiento tuvo repercusión nacional. Inclusive vinieron corresponsales de la prensa proletaria de Buenos Aires, de los principales diarios. Hubo mucha tela para cortar, con disputas ideológicas y con empresas”, dijo Chalier.

El tema de la charla es el fruto de una investigación desarrollada durante el año pasado y que fue publicada en el blog del Archivo Histórico.

"Se trató de acercarse a los acontecimientos que se vivieron entre septiembre y octubre de 1913 en los obradores del puerto de Arroyo Pareja, por ese entonces en construcción, y que nos narran un episodio notable de las luchas obreras de principios del siglo XX".

"La huelga, que contó con repercusión nacional y fue cubierta ampliamente por la prensa obrera de Buenos Aires, también es una ventana abierta que deja entrever las condiciones de trabajo imperantes, las exigencias patronales, el accionar de las fuerzas del orden y las ideologías (fundamentalmente anarquista y socialista) que animaba a los operarios, que en número de más de mil personas, alteraron la cotidianeidad de Punta Alta durante un mes".

Sin solución

En el informe sobre el particular se expresó, además, que con el fin de esta huelga no terminó la conflictividad social de Punta Alta. Muchas más se desarrollaron a lo largo de los siglos XX y XXI, en distintos sectores del quehacer económico local y con diferentes motivaciones.

"En lo inmediato, hay que remarcar que esta medida no sirvió para mejorar la vida de los trabajadores, que entre el 21 de mayo y el 17 de junio de 1914 volvieron a la huelga en reclamo por salarios: la reducción de la jornada de 10 horas, por las cuales cobraban $3, al reducirse a 9 horas, implicaba cobrar $2,70. Esto afectó a una parte del personal, por lo que 800 personas pararon sus actividades".

Respecto a los protagonistas de las jornadas de septiembre y octubre de 1913, de algunos se conoce el destino y de otros no. "No sabemos nada de Tatti, Perano, García, Vergara y otros obreros que animaron las asambleas. De Florentino Giribaldi (1888–1965) se conoce que siguió como dirigente de la FORA y tuvo actuación importante en el IX Congreso de esa entidad obrera en 1915".

En cuanto al ingeniero Gay, se sabe que volvió a Francia apenas paralizadas las obras en Arroyo Pareja en agosto de 1914, a raíz de la I Guerra Mundial.

"Como puede apreciarse, no se puede romantizar una época de 'Progreso', donde había ocupación y el país era el 'granero del mundo'. Antes bien, existieron en esos años grandes contradicciones y desigualdades que desembocaron en una creciente conflictividad social que atravesó la historia argentina".

"Como expresa el historiador económico Fernando Rocchi, en 1913 Argentina tenía un índice de Gini de 0,491, un coeficiente muy elevado, propio de una economía cuya desigualdad parece haber sido fruto de una expansión económica demasiado acelerada.

"Recordemos que el índice Gini mide desigualdad económica, distribución de ingresos o riqueza; es una escala que varía de 0 (igualdad) a 1 (desigualdad). Con ojos de hoy, parece imposible jornadas de 10 horas, trabajo a destajo, y los fines de semana. En este contexto, los trabajadores articularon acciones tendientes a la protesta y la acción directa, cuya efectividad era variable y no siempre a favor del proletariado".

"Conspiraban contra ellas la división del movimiento obrero y los diferentes orígenes de los mismos trabajadores".

"La huelga de 1913 en Arroyo Pareja muestra que muchas de las grandes obras que se aprecian en nuestra ciudad fueron construidas con el sudor de obreros y no sin conflictos. En definitiva, como dijo Walter Benjamin: 'Pues todo eso debe su existencia no tan sólo al esfuerzo de aquellos grandes genios que lo han ido creando, sino también –en mayor o menor grado– a la esclavitud anónima de sus contemporáneos. No hay ningún documento de cultura que no sea al tiempo documento de barbarie'”.