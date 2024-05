Daniel Radcliffe criticó nuevamente a J.K. Rowling por su postura antitransgénero

Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por haber encarnado el personaje de Harry Potter, opinó en una entrevista sobre los comentarios anti-transgénero de J.K Rowling. El actor, que en varias oportunidades demostró su apoyo a la comunidad LGBTQ+, aseguró “estar decepcionado con la escritora” por sus constantes ataques a las personas trans.

“En última instancia, me entristece mucho”, dijo a The Atlantic. Además, agregó: “Miro a la persona que conocí, las veces que nos reunimos, los libros que escribió, el mundo que creó y todo eso me resulta profundamente empático”.

En 2020, Rowling emitió comentarios contra las personas transgénero, lo que provocó que Radcliffe fuera uno de los primeros miembros del elenco de la saga en defender a la comunidad. El actor escribió un ensayo para el Proyecto Trevor donde afirmó que “las mujeres transgénero son mujeres”.

“Había trabajado con el Proyecto Trevor durante 12 años y me habría parecido una inmensa cobardía no decir algo”, sostuvo Daniel sobre su respuesta a los ataques de la autora. “Quería intentar ayudar a las personas que se habían visto afectadas negativamente por los comentarios y decir que si esos son los puntos de vista de Jo, entonces no son los puntos de vista de todos los asociados con la franquicia Potter”, aclaró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A pesar de los dichos de la escritora, el protagonista de la saga reflexionó: “Obviamente Harry Potter no habría sucedido sin ella, así que probablemente nada en mi vida habría sucedido como es sin esa persona. Pero eso no significa que le debas las cosas en las que realmente crees a otra persona durante toda tu vida”.

A principios de abril, la BBC compartió un informe que puso en duda los tratamientos sobre las “infancias trans”. Tras esto, un usuario le preguntó a la autora si perdonaría a Daniel Radcliffe y Emma Watson tras alejarse de ella y su respuesta fue contundente.

Joanne escribió en esa oportunidad: “Las celebridades que se unieron a un movimiento que intentaba erosionar los derechos de las mujeres conquistados con tanto esfuerzo y que utilizaron sus plataformas para animar la transición de menores pueden guardar sus disculpas para los traumatizados detractores y las mujeres vulnerables que dependen de espacios de un solo sexo”.

The Atlantic le pidió a Radcliffe que comentara sobre ese mensaje, a lo que el actor respondió: “Seguiré apoyando los derechos de todas las personas LGBTQ y no haré más comentarios que ese”. (TN)