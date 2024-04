Confirmaron la prisión perpetua por el brutal crimen de un remisero

Que la Policía direccionó la investigación para encubrir un desarmadero de autos o que al momento de decidir los jurados se apartaron de la prueba producida en el juicio, fueron algunas de los argumentos que formuló la defensa para apelar la pena a prisión perpetua de un hombre condenado por matar de 65 puñaladas a un remisero en Punta Alta.

Sin embargo, los jueces de la Sala IV del Tribunal de Casación bonaerense, Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, rechazaron la presentación y confirmaron la sentencia que el 17 de agosto del año pasado le impuso el juez del Tribunal en lo Criminal N° 3, Eduardo d´Empaire, a Daniel Alexis Blanco por el homicidio crimins causa de Diego Guerra.

Previamente, el 12 de julio de 2023, un jurado popular lo había declarado culpable.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El crimen, según la investigación que llevó adelante el fiscal Jorge Viego, se produjo el 7 de julio de 2021, en el interior del domicilio de Guerra, ubicado en Jesús María al 1.500, cuando Blanco -con la intención de sustraerle una suma de dinero- lo habría atacado con un arma blanca hasta quitarle la vida.

El procesado, de acuerdo con el contenido de la causa, habría sido nexo entre la víctima y otra persona para la venta de un vehículo. Es decir que no solo tenía relación de conocimiento con el fallecido sino que, además, sabía que disponía de dinero para efectuar esa transacción.

"Preseleccionado"

El abogado Alvaro Coleffi alegó que Blanco recibió la máxima pena a partir de un veredicto en el que el jurado “se apartó manifiestamente de la prueba producida, de las instrucciones dadas para su valoración, del estándar de duda razonable, de las reglas del debido proceso y del principio de legalidad y de inocencia”.

Sostuvo en la presentación que Blanco fue “preseleccionado” para ser culpado y encubrir “la existencia de un desarmadero o venta de repuestos de autos secuestrados con cobertura policial”.

Agregó que “en el juicio se ha probado un supuesto de violencia institucional, conformado por la intervención del personal que llevó adelante, bajo los alcances de una verdadera corrupción policial, la investigación del hecho, mintiendo al jurado para sostener su hipótesis incrimintoria, ocultando información relevante y omitiendo la verdadera tesis” del caso.

El sistema

Kohan indicó en el fallo que el análisis en Casación de este tipo de fallos no resulta sencillo, ya que “no puede hacerse en la misma forma y con los mismos estándares que los pronunciamientos emanados de jueces profesionales desde que el jurado es soberano en el establecimiento de los hechos”.

También aclaró que el acceso al juicio por jurados es requerido por el imputado, por lo que al momento de hacerlo se somete a las características y limitaciones que determina, tanto para el desarrollo como respecto a la evaluación de lo ocurrido en el debate.

Entre otras consideraciones, y frente a las manifestaciones de la defensa, el juez señaló que “lo que está absolutamente vedado para este Tribunal revisor es sustituir el juicio del jurado por uno propio, porque ello importaría un avasallamiento indebido sobre la función popular asignada en la administración de Justicia. Solamente puede intervenir en la medida indicada y a los fines de garantizar el debido proceso legal”.

La conclusión

Kohan, con la adhesión de su colega Natiello, sostuvo que “el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular resulta razonable y dictado más allá de toda duda, siendo el temperamento esbozado por la defensa un vano intento por privilegiar su teoría del caso, sin que medien razones que permitan descartar en forma irrebatible la conclusión alcanzada”.

Finalmente refirió que “la crítica respecto de la valoración de la prueba no puede prosperar, atento a que se optó en las presentes actuaciones por el procedimiento de Juicio por Jurados, lo que conlleva a no poder evaluar en esta instancia la impresión que causaran los testimonios cuestionados, más aún cuando el juez técnico no encontró motivo alguno de apartamiento de la prueba producida por parte de los jurados”.