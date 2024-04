“Sabía que el 'Chori´ podía patear ahí y me la jugué, pero no sé con qué la atajé”, dijo el 1 de Olimpo

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Dicen que no son muchos los momentos felices en el fútbol, pero hoy estoy feliz”, fue lo primero que dijo el “Flaco” Andoni Mendiguibel al salir de un vestuario visitante efervescente y donde los abrazos eran todos para él.

El “1” de Olimpo le atajó un penal a David Vega a los 53 minutos del segundo tiempo para que el aurinegro, sufriendo hasta innecesariamente, le pueda ganar 1-0 a La Armonía, consiga su segundo triunfo en el Apertura liguista de la A y se meta entre los cuatro de arriba.

“Ahora que estamos ahí no nos baja nadie”, manifestó el arquero de Mayor Buratovich, de 23 años y con más de 20 encuentros en la Primera local olimpiense, desde que llegó ---en 2021-- hasta ahora.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si no hubiese sido por la expulsión de Alejandro Silva cuando iba media hora de juego y por el único tanto del cotejo, al primer tiempo lo estaría pasando por alto.

El 8 de la visita despejó, con esfuerzo, una pelota al lateral, pero en el recorrido de sus brazos le dio un puñetazo, con intención, a Gregorio Sabugo, que observó el asistente N° 1 (Brian Romero) para poner en alerta –mediante el intercomunicador-- a la árbitro Leticia Giménez (debutó en la A de la Liga después de 6 cotejos en el Promocional), quien le mostró la roja y le señaló el camino hacia la zona de camarines.

En ese período inicial, a ninguno de los dos le funcionó lo que habían planificado y el balón nunca salió clarito y bien jugado de una zona media con mucho tráfico y pocas luces.

El dueño de casa dependió pura y exclusivamente de la excelsa pegada del Chori Vega (¡si alguien lo acompañaría un poquito!), mientras que del otro lado los dirigidos por Gastón Sancho, ansiosos, caían permanentemente en posición adelantada. Dirían los entrenadores de antes: “hay que mirar la línea no la pelota”.

En el complemento, Larmo, con tres cambios desde el vamos, jugó a la “ruleta rusa” frente a un rival que, con uno menos, eligió defenderse tirando la bocha a los espacios.

Eso sí, Olimpo no corrió tanto y se agrupó escalonadamente para marcar con más orgullo que experiencia lejos del arco de Mendiguibel.

Vega (en la foto con la 10) le siguió sacando filo a la zurda, pero fueron más las veces que tuvo que volver para atrás que las que intentó para adelante.

La V, que apostó a un 3-1-3-3, es un equipo tibio, sin sociedades y que le cuesta horrores ser “cola de león” en el área enemiga. No marcó goles en los cuatro cotejos que disputó y todos los perdió por el mismo tanteador: 0-1.

A los 41, Faur se ganó merecidamente la amarilla por “voltear” a Salvarezza, quien le tiró una patadita a la pasada, vista por la referí, pero sin “tarjetear” (pudo haber sido expulsión) al golero velezano.

Fue el único error de la dama puntaltense, que tuvo una conducción sin accidentes y un cien por ciento de aciertos en jugadas puntuales que pudieron modificar el desarrollo del partido.

A los 50 le mostró la roja a Juan Acosta por pisar a Rossomando y a los 51 vio bien de cerca la infracción de Dinasso a Rossomando sobre la línea final que derivó en el penal.

Y ahí apareció la estirada figura del guardameta formado en Fútbol y Tenis Club: “Sabía que el ´Chori´ podía patear ahí, cerré los ojos y me la jugué, pero no sé con qué la atajé”, afirmó.

“En la fecha pasada él había errado, por eso pensé que lo iba a querer asegurar con un remate fuerte al medio. Adiviné y salió todo redondito”, expresó el “Flaco”, quien le retribuyó las felicitaciones a cada uno de sus compañeros.

“Defendieron como bestias y demostraron una gran personalidad, por eso considero que el triunfo fue justo”, indicó antes de dar su versión sobre los altercados del final, con algunas corridas y varios manoseos.

“Cuando atajé el penal me quedé en el arco, pero enseguida escuché el pitazo final y salí a festejar hacia nuestro banco, aunque había mucha gente dentro de la cancha que no sé que estaba haciendo y algunos se me vinieron encima. La verdad, no entendí lo que sucedió”.

Tranquilo Andoni, el “lío” lo armó Juan Acosta, que había sido expulsado y, por reglamento, no puede volver a ingresar al campo de juego. Un gesto, una cargada, vaya a saber qué, provocó la reacción de jugadores y auxiliares de La Armonía, pero ese es otro tema.

“El 4 de Olimpo (Acosta) está informado y el 18 del local (Maxi Vallejos) fue expulsado”, suministró como información Leticia Giménez antes de abandonar el estadio Hermanos Francani.

La síntesis

La Armonía 0 (3-4-1-2)

Salvarezza 5

J. Blanco 6

Pizzorno 5

Olguín 4

Adaro 5

Gonzalía (c) 5

F. Cuello 4

Vega 6

Gigena 4

Sabugo 5

D. Castía 4

DT: Rodolfo Cuello

Olimpo 1 (4-4-2)

MENDIGUIBEL 8

J. Acosta 4

F. Dinasso 5

Aguirre 5

Faur 6

Tourn 7

Parra (c) 6

Silva 3

F. Torre 5

Colmenares 5

Carrozzi 5

DT: Gastón Sancho

PT. Gol de I. Tourn (O), a los 45m. A los 30m. fue expulsado A. Silva (O).

ST. No hubo goles, A los 53m. Mendiguibel (O) le contuvo un penal a Vega (LA). Fueron expulsados J. Acosta (O), a los 50m. y M. Vallejos (LA), tras el encuentro.

Cambios. 45m. R. Fernández (4) por F. Cuello, Rossomando (6) por Olguín y A. Jiménez (4) por D. Castía y 67m. M. Vallejos (4) por Adaro, en La Armonía; 45m. L. Torres (7) por Aguirre, 67m. M. Rodríguez (6) por I. Tourn y J. Bahía (5) por Colmenares, 81m. Della Chiara pro F. Torre y 90m. Ithurriague por Carrozzi, en Olimpo.

Amonestados. Olguín (27m.) y D. Castía (44m.), en La Armonía; Aguirre (42m.), Colmenares (60m.), F. Torre (78m.), Faur (86m.) y Mendiguibel (93m.), en Olimpo.

Arbitro. Leticia Giménez (8).

Cancha. La Armonía (6).