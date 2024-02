Toma de terrenos en Pedro Pico al 2200: "Es un delito usurpar, pero la gente lo necesita"

Representantes de unas 70 familias se encuentran usurpando terrenos en Pedro Pico al 2200 y protestaron en contra del Municipio: "El Estado tiene que estar presente; no queremos que se nos regale la tierra, queremos que nos den una parcela e ir pagando".

"Acá, hay gente trabajadora. Somos familias con hijos. Buscamos que el Municipio nos dé una solución; hay gente que duerme en casas prestadas, en el piso... no es justo y el Estado tiene que estar presente. Es un delito usurpar, pero la gente lo necesita", señaló uno de los vecinos.

En diálogo con Panorama, por LU2, el hombre, que prefirió no identificarse, agregó que son "conscientes que estamos cometiendo un delito, pero no queremos conflictos con nadie".

"No queremos que se nos regale la tierra, queremos que nos den una parcela e ir pagando. Somos trabajadores. Ya hemos ido al Municipio y siempre lo mismo, te cierran la puerta en la cara. No queremos llenar formularios porque ya lo vivimos, después lo archivan y no te llaman nunca", explicó.

En otro tramo de la entrevista, mencionó que "solo apareció la Policía, hacen su trabajo".

"Ahora parece que van a alambrar. Pero no aparece ningún papel, ningún delegado; nada justifica que esto tiene dueño. Si nos presentan un papel, la gente se retira", aseguró este vocero.

"Somos 70 familias bajo este reclamo, seguimos acá porque no tenemos dónde vivir. No nos vamos a mover", completó.