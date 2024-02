La traba que tendrá Lewis Hamilton en su traspaso de Mercedes a Ferrari

El británico Lewis Hamilton no podrá llevarse en el 2025 a la escudería Ferrari a su director y a su jefe de operaciones en pista que tiene en Mercedes, ya que se lo impide una cláusula del contrato firmado con la escudería italiana, según salió a la luz hoy.



Hamilton, quien desembarcará en Ferrari al término de la actual temporada, pretendía llevarse consigo a sus asesores como Peter Bonnington o Andrew Shovlin "pero eso no será posible debido a una cláusula en su contrato", según publicó el sitio especializado Motorsport.



De acuerdo con la información, el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 cuenta con la llamada "cláusula de no caza furtiva" con Mercedes, lo que impediría que pueda ofrecerle trabajo a su director de carrera o al director de operaciones de pista, personas "claves" en sus éxitos.



Asimismo, Motorsport reveló que Hamilton firmó un acuerdo con la escudería alemana Mercedes para la cual corre en su pasado contrato de agosto, en el que "le impiden invitar a compañeros en caso de que se rompa la relación laboral proponiéndole empleo en otro lugar de trabajo".



La llamada 'clausula de no caza furtiva' tiene antecedentes en la Fórmula 1 y suele ponerse en algunos de los contratos para protegerse de la fuga de talentos.