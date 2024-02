"Pachu" Intrevado: "Me voy de mi casa para asumir un lindo desafío en Sporting"

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Sporting no detiene su marcha en la contratación con los nuevos refuerzos y en la últimas horas sumó a sus filas a Pablo Ezequiel Intrevado, para disputar la temporada 2024 del Oficial de la Liga del Sur.

“Pachu” se desempeña como mediocampista ofensivo y llega desde Bella Vista, donde hizo su debut en la temporada 2014.

"Me voy de mi casa para asumir un lindo desafío en Sporting. Luego de tantos años en el club que me vio nacer y crecer deportivamente, este cambio me genera muchas expectativas", dijo Intrevado, quien se convirtió en el séptimo refuerzo del plantel puntaltense que dirige Nicolás Ballestero.

Intrevado jugó 193 partidos con la casaca gallega, anotó 24 goles y sufrió una expulsión. Además, ejecutó 4 penales y convirtió 2.

También fue integrante del Sub 17 de la Liga del Sur, donde jugó 6 partidos y marcó 3 goles.

Los datos aportados por Eduardo "Cocho" López:

Según el gráfico, a La Armonía, Huracán, Liniers, Puerto Comercial y Villa Mitre le marcó 3 goles, en tanto que dos le hizo a Libertad, Sporting y Tiro Federal, y uno a Sansinena.

Intrevado es categoría '97 y fue pieza importante del plantel que obtuvo el torneo Clausura de Primera División de la temporada 2023 (Ndr: se oficializó a Sporting como campeón del Apertura y a Bella Vista como campeón del Clausura).

"Fue lo más lindo que me pasó porque pude aportar desde adentro a un grupo de jugadores maravillosos. El mérito de un gran equipo que nunca bajó los brazos y peleó hasta el final palmo a palmo con Huracán. Lo disfruté al máximo", agregó.

"Pachu" también fue parte del plantel que obtuvo el torneo Apertura 2016, por lo que suma dos estrellas con la casaca albiverde.

Mientras el plantel de Nicolás Ballestero sigue con los trabajos de pretemporada, de cara al inicio del Torneo Apertura, Intrevado se suma a los arribos de Leandro Jeva, Alejandro Otero, Franco Bocca, Franco Pane, Erico Walker y Matías Gutiérrez.

Por otra parte, continúan Hernán Herrera, Lautaro Bartoloni, Matías Malmoria, Maximiliano Meza, Matías Ehulech, Alan Palavecino, Nicolás Pacheco, Ignacio Burgos, Juan Manuel Cortez y Lisandro Mercuri.