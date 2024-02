Nico Chiapparo y su buen momento en el midget: "Estoy seguro que Emi iba conmigo vuelta a vuelta"

Nicolás Chiapparo disfruta de un gran presente del Campeonato Estival de Midget, luego de culminar octavo en las últimas dos finales disputadas en Aldea Romana.

Además, en la última programación se quedó de manera contundente con la semifinal, tras batallar con Roy Altamirano en las primeras vueltas.

"Estamos viviendo una semana muy linda, no nos esperábamos una noche así. Se dio un resultado impensado y la verdad que lo disfrutamos mucho", contó Nico en Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, en La Nueva Play.

"En la semi me sorprendió el momento de largar, si bien tenía el mejor lugar para una cuarta semifinal no pensé que iba a largar tan bien. Eso te facilita un poco las cosas y después Roy me respetó bien. No me imaginé que la iba a ganar de punta a punta, esperaba que en algún momento apareciera él", reconoció Chiapparo, hijo de "Bochi".

No obstante, tras esa gran carrera aún quedaba el plato fuerte.

"La verdad que fue tan eufórica la semifinal que casi que la final la largué desconcentrado, festejamos mucho la semi, el auto había terminado con mucha temperatura y tuvimos que buscar otra puesta a punto. Y entre los festejos, la notas, hizo que no largáramos lo metidos que amerita largar una final en primera fila", admitió.

Este buen presente deportivo le llega en un duro momento tras la pérdida de Emiliano Derromediz, el joven bahiense que falleció en cercanías de Río Pico, en Chubut, quien era parte del equipo de mecánicos y amigo de Nico y su familia.

"Vivimos unos días muy difíciles porque perdimos a un compañero, un amigo, un hermano, tanto mío como de toda la familia y de todo el equipo mío del midget. De la vida en general, porque Emiliano era alguien muy querido por todo el ambiente y por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo", señaló.

Pese a todo, Emi sigue estando muy presente.

"Estamos siguiendo el legado de él, que siempre fue el que nos empujó, que nos daba una mano, el que todos los días me mandaba un mensaje para ver si faltaba algo para el midget, siempre estaba al pie del cañón con mi hermana que eran amigos desde el jardín. Estamos haciendo todo esto por él también porque así lo hubiese querido. Uno se siente apenado porque no está físicamente pero sí nos está siguiendo desde allá arriba", dijo Nico.

"Estos resultados -agregó- llegan en un momento muy especial porque nos falta Emi, pero estoy seguro que iba conmigo vuelta a vuelta. Le iba pidiendo a él que no se pare la carrera, que no le pase nada al auto. No tengo duda desde que algún lado nos está mirando".

