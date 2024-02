Femeba se defendió de las acusaciones de IOMA

A través de un comunicado de prensa, firmado por el vicepresidente Sandro Scafati, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires salió al cruce de las recientes acusaciones de directivos de IOMA por una supuesta mala administración.

“Según un artículo publicado en internet, fuentes de IOMA intentan tapar su ineficiencia y las sospechas de corrupción que pesan sobre la conducción del Instituto, culpando a FEMEBA de mala administración. La Federación Médica no sólo realiza una excelente gestión de los recursos destinados a brindar prestaciones a los beneficiarios del IOMA, sino que incluso abona a sus médicos valores superiores a los establecidos por el Instituto, a las 48 horas de recibidos los fondos”, señala el comunicado.

A su vez, manifiesta que, en consonancia con el pedido de interpelación presentado en la Cámara de Diputados, FEMEBA está dispuesta a brindar a la legislatura bonaerense toda la información que se requiera para demostrar no sólo la administración transparente de los fondos, sino también los incumplimientos del IOMA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Homero Giles no sólo crea su propio relato inventando una realidad paralela que intenta mostrar como, eficiente y honesta, (mientras la verdad muestra ineficiencia y falta de transparencia), sino que con tal de ocultar su ineptitud y las sospechas que pesan sobre él, no le importa ensuciar a aquellos que trabajan honesta y eficientemente, mientras él privilegia sus intereses personales por sobre los de los afiliados”, denuncia en otro párrafo del comunicado.

Y añade: “Antes de acusar sin fundamentos y con datos falsos a FEMEBA, debería aclarar si es cierto o no que tiene intereses económicos en los policonsultorios que tanto defiende, y a los que les abona valores por encima de los establecidos en el convenio, por prestaciones no realizadas, o brindadas por médicos no acreditados”.

Frente a lo que entiende como un “nuevo intento de Homero Giles de falsear la verdad”, la Federación Médica confirmó que contactará formalmente a diputados y senadores provinciales a los fines de documentar la transparencia de su gestión y los incumplimientos de IOMA.

“¿De verdad Giles piensa que puede hacerle creer a la opinión pública que los conflictos que el IOMA tiene en Tandil, Mar del Plata (ciudades fuera del ámbito de FEMEBA), y decenas de partidos más en la provincia de Buenos Aires son responsabilidad de FEMEBA? ¿En su osadía puede llegar a responsabilizar a la Federación Médica de los conflictos que tiene con odontólogos, clínicas, farmacias, anestesiólogos, otras entidades médicas, y cientos de prestadores más? Homero Giles debería preocuparse por el bienestar de los beneficiarios de IOMA y no por sus intereses personales, y debería dotar de transparencia a una gestión que sólo sobrevive gracias al esfuerzo y capacidad de muchos de sus colaboradores”, agrega.

Y cierra: “El gobernador de la provincia recibe numerosas críticas permanentemente por su gestión, pero salvo por el tema de las tarjetas en la legislatura y el hipódromo, se distingue de otros integrantes de su fuerza política por la inexistencia de denuncias graves de corrupción; tal vez IOMA se convierta en su primera mancha”.