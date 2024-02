Carlos Sainz Jr. comenzó a despedirse de Ferrari: "Sabía algunas cosas"

El piloto español Carlos Sainz Jr. adelantó hoy que "dejará todo" en su última temporada en Ferrari, luego de haber salido a la luz que en 2025 será reemplazado por el británico Lewis Hamilton, actualmente en Mercedes.

"No me siento decepcionado, viendo a Ferrari desde adentro sabía algunas cosas y me preparé para los cambios que se avecinan en el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar todo, el máximo en la temporada que me queda en la escudería", comentó el piloto madrileño en declaraciones a Sky Sport.

El madrileño, de 29 años, cumplirá su contrato con la escudería de Maranello y para 2025 será reemplazado por el británico Hamilton, siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 que dejará Mercedes después de 12 años.

De visita en Italia donde participó de la presentación del primer karting con su nombre (el CS55) Sainz admitió que "seguramente el inicio de la temporada será distinto en mi caso en relación a otros años, pero sé que cuando me ponga el casco en Bahrein y salga a la pista, la única sensación que sentiré será la de correr cada vez más fuerte buscando la victoria".

La temporada oficial de la Fórmula 1 comenzará el 2 de marzo en el circuito de Sakhir, en Bahrein.