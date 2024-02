Facu Laumann debutó en Defensores y se fue con buenas sensaciones

A los 33 años, el defensor bahiense Facundo Laumann pegó un salto de calidad. Tras una muy buena temporada en el CADU, sonó el teléfono y apareció Defensores de Belgrano en el radar. El ex zaguero de Villa Mitre y Olimpo, entre otros, lo pensó y aceptó. Ayer, fue titular en el triunfazo del Dragón en Mendoza ante Gimnasia por 1 a 0, en el inicio de la temporada 2024 de la Primera B Nacional.

"Estoy muy contento por el debut, porque ganamos. No sé si hicimos un gran partido, pero era importante empezar sumando los tres puntos. Jugamos de visitante frente a uno de los que va a ser candidato por el plantel que armó y sumamos un triunfo fundamental", dijo "Carucha", a modo de presentación.

"Nosotros nos armamos para pelear, para estar ahí arriba. Después, obviamente el torneo te va mostrando para qué estás. Pero el objetivo principal es pelear arriba. Esperemos que estemos a la altura", amplió sobre las expectativas del equipo.

"¿Si me costó salir del CADU? Me recontra costó tomar la decisión de irme, pero también viendo mi edad y la propuesta que me hicieron, iba a ser difícil que se vuelva a repetir. Y, sinceramente, estoy muy contento. Por eso también te muestra que has hecho las cosas bien, porque me vino a buscar un equipo que siempre está a la pelea, que hace varios años está en el Nacional B y eso es importante", valoró.

"Después, siempre es fundamental el apoyo de toda mi familia, de mi señora, de mi hijo, que me siguen a todos lados, de Leonela y de Bauti, que son ellos dos. De toda mi familia, mi Viejo, mi suegro, mis hermanos, cuñados. La verdad que siempre están apoyando y eso es fundamental. También este paso es un cambio después de lo que fue el hecho de perder a mi Vieja, pero ahora todo coincidía para poder hacer un cambio y dar un salto", reflexionó.

El defensor que se formó en Olimpo y pasó por Tiro Federal y Villa Mitre habló del próximo rival.

"Ahora tenemos que enfrentar a Chicago, que es un equipo histórico, con mucha experiencia, que armó un plantel competitivo y nosotros de local tenemos que intentar dejar los tres puntos. Hay que hacer valer este triunfo que conseguimos en Mendoza. Vamos partido a partido, no nos hemos puesto plazos más allá de los que hemos hablado a principios de campeonato, pero tengo fe de que nos va a ir bien y vamos a hacer un buen año", se esperanzó.

Facu se reencontró con algunos ex compañeros en el equipo que conduce Carlos Mayor, ex DT de Olimpo.

"En el plantel está Nico Del Greco, con quien compartimos plantel en Villa Mitre, el 'Chapa' Gómez, ex compañero en CADU, y Antú Hernández", contó.