"Es un razonamiento estúpido", dijo Kicillof sobre el cobro a bonaerenses en hospitales de CABA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó hoy como “razonamiento estúpido” los dichos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien dijo que se está trabajando en un nuevo sistema de diagnóstico y atención que priorice en los hospitales públicos a los porteños y que, incluso, se evalúa trasladar a la Provincia el costo de las consultas que los bonaerenses realizan en centros de salud de la Ciudad.

En una dura respuesta, Kicillof recordó que “todos los días, dos o tres millones de bonaerenses van a trabajar a la Ciudad”, y resaltó la cantidad de impuestos que pagan por eso.

“Si hacemos la cuenta, la mayoría de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de los bonaerenses que van ahí. Pero qué estúpido es el razonamiento”, dijo el mandatario.

La viralización de un video de la guardia del hospital Argerich repleta de pacientes que llegaron desde la provincia de Buenos Aires buscando atención médica generó un nuevo punto de conflicto entre los gobiernos porteño y bonaerense. Las imágenes expusieron una situación que no es nueva pero parece haberse acentuado en los últimos meses: la de muchas personas que no encuentran respuestas en la salud pública bonaerense y se trasladan a Capital Federal para ser atendidas, incluso en situaciones que no son de emergencia.

“Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad en salud en su lugar de origen -puntualizó Macri-. Esto que sucede es algo histórico, pero está alcanzando su pico de complejidad más alto. El nivel de desmanejo y desinversión en la salud pública a nivel provincial es grave. La mayoría de los municipios desde donde dicen que vienen no tienen salud municipal. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero tiene un límite. Nuestra responsabilidad es tratar de priorizar al vecino que sostiene al sistema público”.

La respuesta de Kicillof no se hizo esperar: el gobernador recordó como contrapartida la cantidad de porteños que visitan la Provincia, particularmente en épocas turísticas. “En una temporada normal, tenemos 10 millones de turistas; no sé cómo va a terminar esta. De los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, que les voy a pedir el domicilio para si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica”, dijo el mandatario.

“Todos los porteños que van a la provincia de Buenos Aires, que van los fines de semana a Pilar, que van a nuestra costa, a nuestros destinos turísticos, que estén tranquilos que la provincia de Buenos Aires tiene un Operativo Sol récord y no nos vamos a dejar chicanear ni vamos a empezar a ser cuestiones de este tipo en un momento tan complicado como este”, añadió.

En ese marco, recordó que “la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos y recibe el 20″, aunque aclaró que no va a reclamar “ese 40% porque es un país federal, es un país solidario; no es el enfoque adecuado”.

Otro de los argumentos que utilizó el mandatario bonaerense para responder a su par de la Ciudad es el paso del sector privado al sector público de la Salud que se está registrando en la provincia desde la asunción de Javier Milei como presidente.

“Lo que estamos viendo también en los municipios es que están yendo cada vez más al hospital los que antes podían pagar un remedio por privado con una prepaga. Que no distraigan con estas cuestiones, hay que dar discusiones importantes”, resaltó. (con información de Infobae)