Pettovello no recibirá a los manifestantes: “Yo no cité a la gente, fueron los dirigentes que los usan“

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que no recibirá a los grupos piqueteros que este lunes protestaron frente a la sede central de su cartera en reclamo de alimentos para comedores populares.

"Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol", dijo la ministra.

Las palabras de Pettovello fueron casi las mismas que poco antes pronunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa diaria y mientras la fila en la sede de Retiro superaba las 20 cuadras de extensión.

"Hoy no los va a recibir y jamás los ha citado", afirmó Adorni. "No ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas que estamos teniendo", agregó.

El funcionario respondió así al reclamo de organizaciones sociales convocadas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para que Pettovello recibiera en forma personalizada a cientos de asistentes y organizadores de comedores comunitarios. Pasadas las 11, había más de 20 cuadras de fila, el tránsito vehicular no se había interrumpido y las personas esperaban ser atendidas en las veredas.

La acción se realiza en respuesta a las declaraciones de Pettovello, quien había afirmado el jueves pasado que atendería "una por una" a "la gente que tiene hambre", al haber mantenido en esa oportunidad un intercambio con integrantes de las organizaciones sociales que reclamaban alimentos para comedores populares.

Mientras se desarrollaba la protesta, la ministra y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De La Torre, firmaban un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación “Promesa Eterna” en la localidad bonaerense de José C Paz, para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios.

El monto a invertir por el Ministerio de Capital Humano será de $ 177.500.000, según se informó.

"La comida de los argentinos no está en discusión (...) no es una variable de ajuste. Lo que si es una variable de ajuste son los intermediarios y entendemos que en materia alimentaria había intermediarios que hacían negocios con la pobreza", señaló Adorni durante la conferencia de esta mañana, tras informar sobre la firma del convenio..

"Se esta trabajando en la transparencia, y la ayuda y la asistencia a los comedores nunca va a ser recortada. Si pretendemos que en el medio no haya nadie que se quede con lo que no le corresponde y que haga negocios, precisamente, con los que menos tienen", agregó el vocero.

Ante una nueva pregunta sobre la larga fila de integrantes de movimientos sociales que acudieron a la sede del Ministerio de Capital Humano en el barrio porteño de Retiro para ser recibidos por la ministra Pettovello, Adorni insistió con la postura del Gobierno y sólo prometió transparencia en la gestión de la ayuda.

"La intención es que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar. Y no me refiero solo a cuestiones de índole alimentaria. De alimentos, de comedores, que es aparentemente el reclamo que motivó las filas de hoy. No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres", explicó el vocero. (Clarín)