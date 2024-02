“Pasan los años y me doy cuenta que estoy cada vez más loco por La Armonía”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Interrumpió su caminata diaria, siempre de una hora y media, casi llegando a destino, manifestó que cuando está distendido es más agradable hablar de fútbol y que con los auriculares conectados al teléfono me escuchaba perfecto.

“No hay problema, vos preguntá y yo te contesto, de paso aprovecho para ir cambiando el aire”, propuso Rodolfo Cuello, DT de La Armonía, a pocas cuadras de la casa que ocupa hace poco más de dos décadas, cuando pasó a ser mayor de edad, ahí en el Barrio Vista Alegre, en Chaco al 2200.

--¿En qué pensás mientras vas caminando?

--En que vale la pena estar vivo, aunque cada año que pasa me doy cuenta que estoy cada vez más loco por La Armonía, por el fútbol y por esta pasión que es dirigir.

“Fito”, como lo conocen todos, cumplirá su cuarto año consecutivo al frente del primer equipo del velezano, que de cara al inicio del torneo de la Liga del Sur, pondrá en marcha la pretemporada el próximo lunes desde las 17 en el complejo de Don Bosco y Adrián Veres.

“Empezaremos con 25 jugadores y la ilusión de siempre, aunque este año el predio quedó muy dañado por el temporal y las pretensiones económicas del club pasan, más que nada, por volver a estar otra vez de pie”, sostuvo el entrenador de 45 años, lamentándose una vez más por las consecuencias que dejó en las instalaciones de su amado “Depo” la turbonada del pasado 16 de diciembre.

Sin hacer hincapié en la caída de ramas y árboles, lo más grave fue la voladura del techo del hall de antesala a los vestuarios y el derrumbe de 250 metros lineales de paredón.

“El corazón de esta institución es muy grande para reponerse a los golpes. Las dificultades por las que atravesamos nos hace pensar en cuidar el dinero y es entendible, pero tenemos lo nuestro y confiamos en que daremos un plus cada vez que enfrentemos a los equipos con más `poder´, y que se entienda a que tipo de poder me refiero”, confesó este obsesivo de la pelota.

En 2023, Larmo se adjudicó el playoffs del certamen Apertura y perdió por penales la final extra frente a Huracán en cancha de Villa Mitre. En ese tramo sumó 25 puntos, mientras que en el Clausura cosechó apenas 9, quedando sexto en las posiciones y sufriendo por la permanencia (tabla general) hasta dos fechas antes del final de la competición.

--¿Qué similitudes y diferencias existen entre aquel plantel y este de la edición 2024?

--Son diferentes, sobre todo teniendo en cuenta las edades; el de ahora es un grupo más joven sin tantos referentes de experiencia, ya que se fueron Walter Linares, Ignacio Torres, Nico Díaz Bender y Nacho Burgos. Es cierto que volvió Ema Gonzalía y continúan Maxi Vallejos y el Chori Vega, pero entendemos que como cuerpo técnico nos tendremos que adaptar al equipo más rápido que en otras ocasiones.

“Siempre aposté a planteles con gente de años y mucho recorrido, pero en el campeonato que se viene nos tendremos que reinventar para que los chicos que se acercaron se puedan identificar con el sentido de pertenencia que reina en el club y en nuestra gente. Ojalá podamos repetir lo del primer semestre de 2023, pero sinceramente estamos un poco lejos de lo que armaron, por ejemplo, Liniers, Sporting y San Francisco. A eso agregale que Olimpo y Villa Mitre te bajan jugadores del Federal A cuando quieren, así que será una temporada difícil”.

El albiazul incorporó a los arqueros Matías Salvarezza (de último paso por Atlético Monte Hermoso) y Damián Alvez (categoría 2002, desde 2022 es jugador del club) y los volantes Emanuel Gonzalía (regresa tras su paso por Sporting), Manuel Adaro (La Milka de Córdoba, Atlético Macachin, Gimnasia de Darregueira, Racing de Carhué, Huracán de Guatraché, Independiente de Jacinto Aráuz y Tiro Federal), Alan Gigena (Tiro Federal) y Ramiro Fernández (renovó su préstamo, pertenece a Olimpo).

También arribaron los delanteros Agustín Jiménez (vuelve tras haber estado en Bella Vista, Villa Rosa de Coronel Dorrego, Huracán de Guatraché y Ferroviario de Dorrego) y Nahuel Sánchez (Olimpo, Liniers y Tiro).

“¿Sabés que es lo bueno de todo esto?, que conociendo la situación, estos futbolistas decidieron venir sabiendo que La Armonía no ofrecía la misma plata que otros clubes. Eso es lo que me llena de orgullo y me hace levantar feliz cada mañana. Sé que se van a complementar de manera excelente con los más experimentados (Vega, Vallejos y Marcio Antón), por eso la ilusión es grande y la alimento un poco más todos los días”, indicó Fito, adelantando que, dentro de las posibilidades de la entidad y para ir cerrando la plantilla (está definida en un 90 por ciento), la idea es incorporar un central de experiencia y un volante o punta.

“No estamos desesperados, si se da, se da. Lo que traigamos deberá ser superior a lo que tenemos, eso está claro. El 75 por ciento del conjunto es del club, está muy afianzado el sentido de pertenencia y eso es lo que nos puede llevar otra vez a dar una sorpresa o a ser el equipo que nadie piensa que podemos llegar a ser”, declaró el DT, que en cada nota periodística trata de no olvidarse del sostén de su vida: su mamá “Pety”, su señora Natalia y sus hijos Franco y Jonás.

En cuanto a las bajas, se alejaron los goleros Ignacio Torres (abandonó la actividad) y Facundo Olea, los defensores Nicolás Díaz Bender y Rodrigo González, los volantes Ignacio Burgos, Juan González, Walter Linares (a Huracán) y Leandro Ruiz y los atacantes Nicolás Millán (a Automoto de Tornquist) y Claudio Castiglioni (a Comercial).

Se lo va a extrañar

“La ida del `Pato´ (Linares) es un golpe duro, porque perdemos un referente dentro y fuera de la cancha. Habló conmigo, somos amigos, y entendí porque eligió irse a Huracán. Sino le salía esa posibilidad, se iba a quedar en su segunda casa, defendiendo los colores de su club haya o no plata de por medio”, contó “Fito”, más que apesadumbrado por la partida del último capitán.

“Igual mantuvimos una base y confiamos en lo que podemos dar como equipo, en nuestras armas, siempre respetando la jerarquía de los rivales. Se viene un torneo durísimo, como son todos los de la Liga del Sur, que más allá de que alguno diga que no tienen nivel, año a año se hacen cada vez más atractivos y competitivos”, aseguró.

“Tenemos la experiencia de haber enfrentado a equipos con futbolistas del Federal A y no nos han superado, solo Olimpo nos venció ajustadamente”, acotó.

--¿Cómo estás de salud (el 13 de octubre de 2019 sufrió un infarto cardíaco)?

--Bien, con buenas vibras, haciendo los controles de rutina, pero sin dolores ni consecuencias de todo aquello que me tocó vivir y me hizo bajar las revoluciones. Cada año que pasa es otra experiencia vivida, como en el fútbol, donde cada partido es un desafío, no habiendo nada mejor que estar preparado para dar el máximo de tus pretensiones. Podés ganar o perder, pero siempre con la conciencia de haber dado todo y más también.

“Estoy a pleno, muy contento en mi segundo hogar que es La Armonía, proyectando un campeonato donde será indispensable hacernos fuerte de local otra vez”.

--¿Cuál es el objetivo?

--Antes que nada mantener la categoría, aunque una cosa lleva a la otra y por ahí terminamos peleando algo, no lo sé. El año pasado nos ilusionamos entrando entre los cuatro y en la última fecha del Apertura estábamos luchando por el 1 cuando nadie entendía que hacíamos ahí. Unión, pasión y conciencia de lo que somos y a lo que le podemos apuntar, esa es la fórmula para triunfar.

--La “joyita”, Fidel Tour, ¿va a seguir en el equipo?

--No lo cuento porque tiene la chance de irse de Bahía, de progresar, y La Armonía no le corta las alas. El pibe es “enfermo” de estos colores, si es por él se queda, pero sé que se la va a dar, tiene 17 años y un futuro enorme. Lo queremos mucho, y por supuesto que lo vamos a extrañar, fue el as de espadas en la fabulosa e histórica campaña que realizamos el año pasado.