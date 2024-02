Fjellerup y Juani Marcos estuvieron en el show de Facundo Campazzo

Facundo Campazzo concretó hoy otra destacada tarea para Real Madrid, que superó por 92 a 79 a Basquet Girona, en un encuentro correspondiente a la 21ra. fecha de la Liga Endesa del básquetbol de España.



El base cordobés, de 32 años, arrancó como titular y estuvo en cancha durante casi 22 minutos, completando 17 puntos (1-2 en triples, 4-6 en dobles y 6-7 en libres), 8 asistencias, 3 recuperos y un rebote.





Por su lado, el alero santiagueño Gabriel Deck, jugó 25 minutos, aportando 8 unidades (2-3 en dobles, 0-2 en triples, 4-4 en libres), 3 rebotes, 3 pases gol y 2 robos.



Los dos argentinos fueron citados por el DT Herman Mandole para integrar el seleccionado albiceleste que sostendrá el jueves 22 y domingo 25 la primera doble fecha de ventana clasificatoria ante Chile, hacia la AmeriCup Nicaragua 2025



El mejor valor del Real Madrid, dirigido por el DT Chus Mateo, resultó el interno francés Vincent Poirier, responsable de 19 puntos, 10 rebotes, 4 tapones y 2 asistencias.



En el conjunto catalán, Juan Ignacio Marcos (ex Peñarol de Mar del Plata), también convocado para el seleccionado argentino en los duelos ante su par chileno, finalizó con un saldo de 7 tantos (0-1 en dobles, 2-5 en triples, 1-2 en libres), 4 rebotes y 4 asistencias en 20m.



Mientras que el alero de Tres Arroyos Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo) no sumó puntos (0-3 en dobles), aunque sí 5 rebotes en los 12 minutos que estuvo en cancha para el quinteto de Girona.



En uno de los adelantos del sábado, en tanto, Río Breogán, con 5 puntos, 3 rebotes y un recupero del ala pivote santafesino Juan Fernández, cayó en forma ajustada por 63-61, con Casademont Zaragoza, donde cumplió una valiosa labor el ala pivote cubano Yoanki Mencia (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), quien concluyó con un balance de 14 unidades, 5 rebotes y un robo en 22m.