“Tete” Nanco: “Pacífico es mi vida y lo extrañaba mucho”

Puro sentimiento. Es el que transmite Ezequiel Nanco. El 5 tenía todo para seguir en Rosario Puerto Belgrano en la temporada 2024, pero el amor por Pacífico y el sentido de pertenencia para con el Verde pudo más.

“Tete” pegó la vuelta para colaborar con el club que lo vio nacer futbolísticamente y contribuir para que el elenco de Claudio Olea pueda recuperar el protagonismo perdido en el Promocional que se avecina.

De cara a la temporada 2024, el futbolista de 27 años –que dejó expresado su amor por el Verde con un gigante tatuaje en su espalda-- le contó sus sensaciones a La Nueva.

--¿Qué significa Pacífico para vos?

--Para mí Pacífico es todo, es el club que amo y el que me dio la oportunidad de jugar en Primera. Así que Pacífico es mi vida.

--¿Por qué decidiste volver?

--Decidí volver porque mi nene va a arranca a jugar al fútbol en el Verde y quería estar cerca de él. Ya que estoy en Pacífico, estoy cerquita para seguirle todos sus pasos. Aparte, tenía ganas de volver. Lo extrañaba mucho y enfrentarlo con Rosario me hizo extrañarlo más. Después de lo que pasó con toda la tormenta y el temporal, quise venir a dar una mano y ver si podemos levantar el club.

--¿Rosario te quería retener?

--Sinceramente se portaron muy bien conmigo. Hasta el último momento quisieron que me quede, pero bueno... Fue una decisión que tomamos con la familia porque el nene arranca a entrenar y no iba a llegar. Estoy muy agradecido con Rosario porque siempre se preocuparon mucho por mí. Pero bueno, los colores siempre tiran y cuando me llamaron de Pacífico ya no quise saber más nada con ningún otro club. Así que estoy muy contento de volver.

--¿Qué te genera el armado del plantel?

--El armado del plantel es con los chicos del club que dieron la cara el año pasado y otros que llegaron para sumar. Creo que hay muy buenos pibes, aunque sabemos que no tenemos el presupuesto que tienen los demás clubes. Será fundamental armar un buen grupo, que muchas veces es más importantes que tener buenos jugadores. Estamos contentos con el grupo que se está armando.

--¿Están para pelar arriba?

--Y nosotros vamos a trabajar duro para tratar de dejar el club lo más arriba posible. Después lo que venga será de recompensa. Nos tenemos mucha fe.

--¿Qué Promocional imaginás con Rosario y Libertad con muchos refuerzos de jerarquía?

--Rosario y Libertad se armaron muy bien. Y creo que van a ser los principales candidatos, pero es fútbol y hay que jugar. Los partidos hay que ganarlos en la cancha y nosotros vamos a trabajar para dar pelea y estar lo más arriba posible.

--¿Qué te dejó el paso por Rosario y antes por Villa Mitre?

--Tanto en Villa Mitre, primero, como en Rosario, después, aprendí mucho. Además, hice muchos amigos, que es lo más lindo del fútbol. Aprendí mucho de los técnicos, de los dos club y de todo lo que lo rodean.

--¿En qué etapa de tu carrera estás?

--La verdad es que estoy muy contento con este presente. Como lo hice siempre, trato de dar el máximo y hago todo los posible para colaborar con el equipo y el club. Y este año, voy a dar un plus porque vuelvo a mi club.

“Estoy en una etapa muy buena, con una edad justa, me siento bien, maduro y contento por como estoy en esta etapa futbolística”, añadió.

--¿En qué puesto vas a jugar? ¿Hablaste con el DT?

--Creo que me va a poner en el 5, ja, ja. Y hablo mucho con Claudio y me va a poner de volante central, je, je. Pero si tengo que jugar en otro puesto, no tengo drama. Mientras sea lo mejor para el equipo, siempre estoy a disposición de lo que el técnico me pida.

--¿Cuándo decidiste hacerte semejante tatuaje?

--Ya me había hecho una en la pierna, pero quería hacerme otro más. Y si bien quería algo con mis hijos, como ellos también son hinchas de Pacífico decidí hacerme el de la espalda. Todavía lo tengo que terminar, pero como me duele mucho me lo voy haciendo por etapas, ja, ja...

--¿Te ves jugando en Pacífico hasta que te retires o aún tenés la ilusión de jugar a otro nivel?

–Volví, pero la verdad que no sé. Me parece que el sueño de todo jugador es jugar en otra categoría. Así que nada, por ahora estoy trabajando para que si algún día me llega a tocar la oportunidad de estar en otra categoría, estar preparado. Lógicamente, es un anhelo poder jugar en otra división.

--¿Qué darías por lograr un ascenso con el Verde?

--Desde que arranqué a jugar en Pacifico a los 5 años, mi sueño es poder ascender con mi club, ganar algo con mi club. Y, sinceramente, daría mi vida por ascender con mi club.

--¿Cómo vivís el fútbol?

--El fútbol lo disfruto, lo disfruto mucho. Es lo que amo hacer. Así que trato de trabajar siempre para mejorar cada día un poco más. Me apasiona lo que hago y es el deporte que amo.

--¿Sos de mirar fútbol en general. ¿Alguna liga en particular?

--Me gusta mucho mirar el fútbol, pero cuando estoy en casa trato de estar con mi señora y mis hijos, ya que no los veo en todo el día. Y si bien soy un enfermo del fútbol, lo que más amo es disfrutar de ellos también.

Ezequiel está en pareja con Luján y es papá de Milena --de 8 años--, Mateo, de 5, y Julián, de apenas 9 meses. Y dejó una linda anécdota.

“Como el más chico vino con el título de Argentina en el Mundial abajo del brazo le iba a poner Enzo Julián, por Enzo Fernández y Julián Alvarez, pero mi señora me sacó c..., ja, ja. Así que le puse Julián Ariel”, contó entre risas.

--Se nota que sos de River.

--Sí, soy de River, pero más de Pacífico que de River, olvídate.

--Imagino que Mateo y Julián van a seguir tus pasos.

--A Mateo le gusta mucho y el otro es muy chiquito todavía, pero vamos a ver qué pasa. Igualmente, ellos tienen que decidirlo; yo los voy a acompañar y apoyar en todo lo que pueda.

--¿A vos también te llevaron de peque al Verde?

--Sí, a los 5 años me llevaron. Fui a Pacífico porque somos del barrio Richieri y nos quedaba cerca de casa.

--¿Y cómo es un día tuyo?

­-Uuuyyy!!! Me levanto muy temprano, tipo 5.30 o 6. Bueno, a veces me quedo dormido, pero casi siempre a esa hora arranco, ja, ja. Me tomo unos matecitos y a trabajar. Luego vuelvo, me tomo otros mates al mediodía, me voy a entrenar y después a casa a descansar.

“Tete” trabaja en la construcción.

“Trabajo con mi Viejo (Fabián), pero cuando me salen algunas changuitas también le meto. De chico que hago de todo, pintura, construcción, etcétera”, sostuvo.

--¿Quién te puso “Tete”?

--Uuuyyy, me van a cargar todos los chicos en el club cuando se enteren, ja, ja. Fue mi familia cuando era muy chiquito. En lugar de decir Ezequiel, decía Etetiel y ahí quedó tete, pero una muy b...

“¿Qué significa estar cerca de los 100 partidos? Una alegría inmensa porque es con el club que amo. Creo que algo que no tiene precio y vamos por más”.

