Un correo en la carpeta "spam" puede impedirle llegar a la F1

La F1 emitió el miércoles un comunicado el miércoles rechazando la petición de Andretti de sumarse en 2026, año en el que querían incorporarse a la categoría junto a Cadillac como Andretti Cadillac, por no haberse presentado a una reunión.

La FIA aseguró que la solicitud cumplía con los criterios de selección y debían continuar con el proceso.

El siguiente paso que debían dar se explicó en el cuarto punto de dicho comunicado y era que Andretti tenía que reunirse junto a la F1, algo que no hizo porque no se presentó a la cita con Liberty Media (propietarios de la F1). ¿Qué pasó?

Hoy Andretti emitió un comunicado en el que aseguró que no se presentó a dicha reunión porque no había leído el correo de la F1 de invitación a dicho encuentro. Según aseguraron, el correo estaba en la carpeta de spam (correo no deseado) y ¡no lo leyeron!

"No sabíamos que se había extendido la oferta de una reunión y no rechazaríamos una reunión con la dirección de la Fórmula 1. Una reunión en persona para discutir asuntos comerciales sería y sigue siendo de suma importancia para Andretti Cadillac. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con la dirección de la Fórmula 1 y les hemos escrito confirmando nuestro interés", expresó Andretti, solicitando una segunda oportunidad para, esta vez sí, presentarse a la cita.