"La idea es seguir teniendo el básquet en mi vida, pero que no sea todo", contó Fernández Solari

Mateo Fernández Solari cerró con la Universidad de Rockford la fase regular en el básquetbol universitario, siendo su último juego en una instancia así, por lo que recibió la tradicional distinción, mientras está llegando al final de la carrera.

"A los jugadores que están en su último año se les hace es un reconocimiento, ya que habitualmente es el último partido de local. En nuestro caso tuvimos un gran año y mañana (martes) tenemos la posibilidad de jugar los playoffs en casa", destacó.

Su experiencia la contó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además de la premiación, el partido tuvo un valor agregado, lo cual emocionó a Mateo durante su relato, porque pudo compartir cancha con un íntimo amigo que está atravesando una dura enfermedad.

"Lo que me quedó de esa noche es que uno de los chicos, que había empezado como jugador y éramos muy amigos, durante este año le diagnosticaron leucemia y no había podido jugar. Y en el partido entró los últimos 35 segundos, fue lo más emotivo", admitió.

También se refirió al lado B del jugador.

"Año a año fue cambiando y me la fui rebuscando. Trabajé en la construcción, hice alfajores, fui tutor, estuve en el gimnasio y ahora tengo a cargo los dormis de la universidad. Por otro lado tengo mi propio emprendimiento, que hago highlights para jugadores o gráficos, algo que se utiliza mucho para información. A su vez, estoy haciendo una pasantía, que brinda recursos para adquirir hábitos saludables y soy manager del departamento de marketing", enumeró.

Paralelamente, Mateo promedia 4.0, que equivale a un diez en nuestro país. De todos modos, respecto del futuro, el base aún no tiene respuesta.

"La verdad no lo sé todavía. Tengo ganas, una vez que me reciba a fines de mayo, volver unos meses a la Argentina y ver, porque tengo unos proyectos laborales. La idea es seguir teniendo el básquet en mi vida, pero que no sea todo, hacer muchas más cosas", adelantó.

"Agradezco que mis padres -agregó, que en su momento me hayan exigido que si quería jugar al básquet tenía que seguir estudiando. Si me hubiera quedado en Argentina jugando a nivel profesional, hoy no tendría los proyectos que tengo en mi cabeza".

Mirá la nota completa: