"Estoy desilusionado, triste y angustiado", confesó Facundo Sava, tras su salida de Huracán

El entrenador Facundo Sava lamentó hoy su salida de Huracán y reveló que tenía "el sueño" de consagrarse campeón en el club de Parque Patricios.



"Estoy desilusionado, triste y angustiado por el sueño que teníamos de ser campeones con Huracán", dijo Sava en declaraciones a radio La Red.



Sava, quien asumió en el comienzo de la temporada, renunció luego de la derrota agónica ante Vélez, por 1 a 0, en el partido correspondiente a la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga. Hasta allí, su equipo obtuvo 4 puntos como consecuencia de un triunfo, un empate y cuatro derrotas.



"Sentimos que no les pudimos dar a los jugadores lo que necesitaban y la decisión la tomamos en conjunto con la dirigencia. Voy a cobrar hasta el último día que trabajé", indicó el "Colorado".



"Huracán me trató muy bien. No salieron las cosas en los pocos partidos que estuvimos. Por ahí en otro lugar nos pasó lo mismo pero sentíamos que las cosas podían funcionar", señaló Sava.



La dirigencia encabezada por David Garzón resolverá en estos días si contrata un nuevo entrenador, de cara al clásico del próximo sábado ante San Lorenzo, o designará a Walter Coyette como interino.



Hasta el momento, Frank Darío Kudelka apareció como uno de los candidatos para suceder a Sava. El ex DT de Talleres de Córdoba y Lanús ya tuvo un paso por el "Globo" con dos ciclos: 2013-2014 y 2020-2021.