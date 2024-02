Messi hizo un video explicando por qué no jugó en Hong Kong: "No fue por temas políticos"

Una vez más, Lionel Messi aclaró los motivos de su ausencia en el partido amistoso que Inter Miami jugó en Hong Kong, que generó el descontento de los fanáticos locales.

Esta vez, el rosarino filmó un video explicando por qué decidió no sumar minutos en el aquel encuentro ante el seleccionado de Hong Kong.

"Prefería hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas", arrancó el capitán argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Escuché que no había querido jugar por temas políticos y no tiene nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado", aclaró.

Además, remarcó el gran vínculo que siempre tuvo con China.

"Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana y muy linda con China", recordó.

En cuanto al motivo de su ausencia fue claro: "Es tan simple como dije en todas las conferencias de prensa: tenía una inflamación en el aductor y no podía jugar".

"Sentía molestias -agregó- y realmente no podía jugar porque podía ser peor. A los pocos días me sentí mejor, por eso jugué unos minutos en Japón".

Sobre el final, Lío explicó nuevamente los motivos del video y les mandó un cariñoso saludos a sus fanáticos.

"Ya lo había dicho pero creía que era importante repetirlo después de todo lo que se está hablando. Le mando un cariño muy grande a toda la gente de China, que siempre lo he tenido y lo sigo teniendo. Espero que pronto podamos vernos otra vez", se despidió el 10.

Mirá el video completo: