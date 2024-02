¡Hay equipo!: Wan Magini y su vivencia inédita con la celeste y blanca

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La dorreguense Jimena Elizabeth Magini, a quien en Dorrego conocen como Wan o Wandy, tuvo su primer contacto en Mercedes con el equipo completo de la Preselección Femenina de Futbolistas Amputados y participó de entrenamientos, charlas con las jugadoras y hasta compartió un asado en un predio del Asociación de Empleados de Comercio de dicha localidad.



El encuentro se llevó a cabo los pasados viernes 2 y sábado 3 y contó con la presencia de la uruguaya Florencia Nuñez quien ya es jugadora de la Selección Nacional Masculina de Futbolistas amputados.



Todas las jugadoras que asistieron fueron convocadas por la Federación Argentina de Futbolistas Amputados (FAFA) con miras a clasificar para integrar la 1º Selección Argentina en esta categoría, cuyo mundial tendrá lugar a fin de año en Colombia.

Wan tiene una historia de superación personal que recientemente compartió con La Nueva.En abril de 2011 tuvo un accidente en la moto que manejaba su cuñado, Nicolás Sorensen, camino a Monte Hermoso desde Coronel Dorrego. El choque sucedió por una maniobra imprudente del conductor del camión que circulaba por la ruta 3, en sentido opuesto.Nicolás, quien tenía 21 años, perdió la vida en el acto. Wan, quien tenía 22, se salvó pero debieron amputarle una pierna y colocar una placa en su fémur, entre otras intervenciones.

Con el tiempo, por su propia fuerza de voluntad y con la ayuda de profesionales logró salir adelante y comprender que ella podía ser una aliada o una enemiga de sí misma. Y optó por lo primero.Desde hace un tiempo comenzó a dar al deporte un lugar más importante en su rutina lo que no solo mejoró su estado físico sino que se convirtió en una gran motivación personal y estilo de vida.En diálogo con La Nueva. comentó detalles del encuentro en Mercedes que la acercó un poco más a la posibilidad de representar a la celeste y blanca en una competencia inédita para nuestro país con la dirección técnica de Fernando Mazzeo.

--¿En qué consistió el encuentro y qué actividades desarrollaron?--¡Fue el primer encuentro de todo el equipo! Consistió en meterle mucho entreno y conocernos. Éramos ocho jugadoras incluida Flor Núnez, la uruguaya. Algunas llegamos el jueves y, al otro día, por la mañana, tuvimos el primer entrenamiento con Carlos Tula, nuestro entrenador físico. Luego fueron llegando las chicas que faltaban y a la tarde volvimos a entrenar ya con todo el grupo. Al día siguiente entrenamos mañana y tarde en un predio de la Asociación de Comercio y al mediodía compartimos un asado riquísimo.--¿Qué te pareció la experiencia?

--La experiencia estuvo buenísima, aprendí mucho y, sobre todo, conocí gente hermosa.

--¿De quién o de quienes te llevaste los mayores aprendizajes?--De todos un poco. Flor fue la que me ayudó con el saltito. No me salía. No sabía cómo hacerlo. Yo solo caminaba con los bastones canadienses pero para jugar al fútbol hay que correr y, obviamente, sin la prótesis. Ahora que ya lo saqué tengo que agarrar más velocidad; pero no es sólo eso lo que hay que aprender.Destaco lo del saltito porque considero que para poder avanzar y superarse es muy importante tener a la gente adecuada. Y aquí hay un hermoso equipo de seres humanos increíbles.

--Entonces, la relación entre las jugadoras fue buena... ¿Hubo química? ¿Compartieron sus historias de vida?-- ¡Sí! Fue como si nos conociéramos de toda la vida. Pegamos onda enseguida. Compartimos nuestras historias de vida y admiré a cada una de ellas. Se formó un lindo equipo.

Por el momento, no se anunció oficialmente quiénes de todas las integrantes de la Preselección integrarán la Selección. Sí se confirmó que la próxima juntada será en el Estadio Kempes de Córdoba.Wan planea viajar a Mar del Plata para entrenar con Magui y a la vez recibirla en Coronel Dorrego para ir alternando y no perder el estado físico. Además, Florencia Nuñez entrenará al equipo por Zoom.l

"Que el grupo esté unido es gran parte del trabajo de Melisa Juan la entrenadora mental del equipo", dijo Wan.



"Todo lo que sea para entrenar, seguir aprendiendo y meterle, bienvenido sea", concluyó Wan, atenta a este sueño en el que trabaja para convertirlo en realidad.

