Indio Rico celebra con una nueva fiesta provincial del Cordero al Disco

Llegó el día. Nuevamente, como ya viene ocurriendo desde hace un par de años, la pequeña localidad de Indio Rico, en Coronel Pringles, se convertirá hoy en el epicentro gastronómico de toda la región, con la realización de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Cordero al Disco.

Todo comenzará a las 19 en la estación de ferrocarril de la localidad. Además del plato principal habrá otras alternativas culinarias, que se complementarán con los numerosos espectáculos artísticos, entre los que se encuentran la folklorista tresarroyense Noelia Cuevas, el pringlense Martín Casco, Rila & Tin, junto con artistas locales. Para el cierre de la fiesta está prevista la actuación de Calymba.

En esta oportunidad, el ingreso al predio no será gratuito, sino que se cobrará una entrada de 2 mil pesos. Esto representó una dura decisión para los organizadores, pero que se vieron cuasi obligados a hacerlo, ya que en esta oportunidad la municipalidad de Coronel Pringles no colaborará con la celebración. En todo caso, se aclaró que los menores de 12 años no pagarán.

Si bien el cordero al disco es el plato principal de la fiesta, como en las ediciones anteriores, la oferta gastronómica será muy amplia: habrá cordero al libro, cordero braseado con papas fritas y empanadas de cordero; además de carne asada, choripán y papas fritas, junto con comidas para celíacos y diabéticos.

La primera edición de la fiesta se llevó a cabo en 2017, a partir de una propuesta del área de Turismo municipal, buscando matar dos pájaros de un tiro: organizar un evento gastronómico, algo muy en boga en los últimos tiempos y muy atractivo para los turistas, y permitir que las entidades locales recaudasen dinero para solventar sus gastos.

"Así fue como nos acercaron esta propuesta a Indio Rico. En ese momento yo formaba parte de dos instituciones, y nos preguntaron si nos interesaba comenzar a organizar una fiesta gastronómica. Ese año mismo año fue la primera edición", recordó la delegada comunal, Laura Plaza.

En ese momento todavía no era la Fiesta del Cordero al Disco, sino que se denominaba Fiesta Aniversario, justamente porque el 19 de febrero es el aniversario de la localidad. La primera de ellas había sido en 1980, para los 50 años de Indio Rico, y en 2005 se volvió a celebrar, por los 75 años.

"Desde ese momento, a las instituciones locales les encantó la idea y, a partir de 2017 con el apoyo del municipio, comenzamos a realizar la celebración en el predio del ferrocarril, en un galpón muy espacioso, que a los dos años quedó chico. En 2021 no la hicimos, y después de la pandemia pasó a ser la Fiesta Provincial del Cordero al Disco", contó.

El cambio de denominación respondió a una cuestión entre política y estratégica: al declararse Indio Rico como Pueblo Turístico de la provincia de Buenos Aires, había que encontrar un nombre para la celebración y, así, separarla de la fiesta aniversario.

Por esos momentos, el club local 11 Corazones ya preparaba cordero al disco para la celebración aniversario –ya que se trataba de un menú variado-, por lo que terminó quedando ese menú y ese nombre como representativos de la celebración.

La instituciones que siempre participan son la Escuela Primaria Nº 8, Jardín de Infantes Nº 903, Instituto María P. de Verdier, 11 Corazones, club social de Indio Rico, comisión Rincón Criollo, comisión Por los Niños y el Centro Cultural, biblioteca que funciona dentro del galpón del ferrocarril.

En la última edición, pasaron por el predio unas 2.500 personas, más del doble de la población de la localidad según el último censo.

"Creció muchísimo. Este año, desde el municipio la situación está muy complicada y se cortaron las ayudas a fiestas y eventos. Por decisión unánime las instituciones decidieron llevar adelante la fiesta, con el valor de una entrada que permitirá solventar los baños químicos y demás gastos", indicó Plaza.