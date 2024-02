De Bahía a ser protagonista de un video de Red Bull en los Alpes suizos

Nacida en Buenos Aires pero criada entre nuestra ciudad y Coronel Pringles, María Florencia Gau desde hace mucho tiempo decidió pasar su vida junto a dos de sus grandes pasiones: la montaña y los deportes extremos.

Esta decisión la llevó a vivir momentos dignos de una película, como el que atravesó días atrás en los Alpes suizos cuando fue seleccionada para ser parte de un video de la reconocida marca Red Bull, mientras se realizaba la competencia Natural Selection de snowboard en la modalidad free ride.

"Era la única mujer preseleccionada (por Redl Bull) y tenía bastante miedo, pensé que no había chance de que quede pero al final quedé primera. Filmamos unas tomas para una serie que sale el 27 de este mes por Red Bull TV", contó Flor desde Lucerna (Suiza) y antes de regresar -por unos días- a Estados Unidos, al Diario Deportivo programa que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Fue todo medio sorpresivo, no tuvimos pruebas ni nada, nos fueron evaluando cuando andábamos o dábamos clases, sin saber que nos estaban evaluando para algo", explicó.

"Un día me llegó un mail y me quedé medio en shock, porque mi mes de enero no fue muy buen anímicamente y de golpe me cayó esto que fue como '¡Wow! todavía pueden pasar cosas buenas!'", recordó.

Además de ser instructora de snowboard y ski, Flor también compite en snowboard cross (o boardercross).

"El día de la filmación fue todo raro, no sabíamos bien lo que íbamos a hacer. Acá se usa siempre el equipo de avalancha porque es muy riesgo, acá hay avalanchas todos los días, incluso dentro de los lugares permitidos puede haber varias por día", explicó.

"Terminó siendo una experiencia increíble. Todo el show de la cámara era tremendo, cada movimiento que había que hacer había que relacionarlo con cámaras, videos, drones, había que repetir tomas", resumió.

En la montaña Flor encuentra mucho más que su lugar para practicar algunos de los deportes que ama y donde realizar su trabajo, también el cable a tierra ideal para pasar los buenos momentos y los no tanto.

"Para mí la montaña significa todo: paz y tranquilidad. Hace poco falleció un amigo mío (Emiliano Derromediz), era muy amigo mío desde muy chicos, fuimos a la escuela e hicimos la carrera (profesorado de Educación Física) juntos y la mejor forma para mí de hacer el duelo es irme a caminar por la montaña. Con Emi estuve caminando como cuatro horas en la montaña, la paz y conexión que me genera la naturaleza, en mí, no me lo genera otra cosa", admitió.

Mientras espera poder finalizar unos trámites para conseguir finalmente la VISA de trabajo en Estados Unidos vivió otra experiencia increíble en Suiza: volar por sobre los Alpes en helicóptero.

"Conocí los Alpes desde arriba y anduve piloteando, aprendí un montón de cosas nuevas", dijo.

Todo eso y mucho más sigue coleccionando Flor en su increíble historia de vida.

