Alcaraz cruzará con Jarry, que le ganó a Etcheverry, quien se retiró por lesión

El tenista español Carlos Alcaraz, máximo favorito al título y campeón vigente, avanzó hoy a las semifinales del Argentina Open tras imponerse al italiano Andrea Vavassori por 7-6 (7-1) y 6-1.



"Fue un partido muy difícil, Andrea es un jugador muy agresivo, con gran saque y volea, por eso me costó mucho al principio", analizó Alcaraz en diálogo con los medios de prensa instantes después de su victoria.



"Una vez que gané el tie break pude jugar más relajado y eso me facilitó las cosas en el segundo set. Creo que supe aprovechar las oportunidades que se me fueron presentando y pude sacar adelante el partido", analizó el murciano de 20 años, quien sigue invicto en Buenos Aires con seis triunfos.



El español, quien había superado en su anterior partido, por octavos de final, al porteño Camilo Ugo Carabelli (134), se enfrentará mañana en semifinales ante el chileno Nicolás Jarry (21), quien superó al argentino Tomás Martín Etcheverry (27), quien ganó el primer set 6-4 y tras perder el segundo 7-5 se retiró con lágrimas, producto de una lesión.

El argentino ganó el primer set y luchó para resistir y llevarse el segundo, pero tras perderlo 7-5 se retiró del campo entre lágrimas.

En la otra llave, se cruzarán los argentinos Facundo Díaz Acosta y Federico Coria, lo que garantiza la presencia de una raqueta nacional en la definición del domingo puesto que se enfrentarán entre ellos el sábado.

Díaz Acosta (87) le ganó al serbio Dusan Lajovic (58) por 6-4 y 6-3, mientras que Coria (106) superó a su compatriota Sebastián Báez (30) por 6-1 y 6-4.

El ATP porteño, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 728.185 dólares.

La programación del sábado

Cancha central Guillermo Vilas:

A las 13.30: Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Matwe Middelkoop (Países Bajos).



No antes de las 16: Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs. Federico Coria (Argentina).



No antes de las 18: Carlos Alcaraz (España) vs. Nicolás Jarry (Chile).



Cancha número 2:



No antes de las 15: Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia) vs. Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil).