Batalla rompió el silencio: por qué no volvió a River y la supuesta pelea con Lux

Después de una gran temporada como arquero de San Lorenzo, Augusto Batalla partió a Granada a préstamo, luego que desde River decidan no utilizarlo a comienzos de año.

Poco más de un mes después de su partida, el guardameta explicó los motivos por los que no se quedó a luchar por un lugar en el Millonario, al mismo tiempo en que desmintió categóricamente las versiones sobre una supuesta pelea con Germán Lux, uno de los ayudantes de campo de Martín Demichelis en el club de Núñez.

"Son decisiones deportivas. El club decidió que yo vuelva a irme a préstamo y se lo agradezco, porque gestionaron mi llegada a Granada de una manera increíble. Estoy muy agradecido a (Jorge) Brito y (Matías) Patanian porque me dieron una mano muy grande para poder jugar en Europa. Obviamente que sueño con volver a ocupar el arco de River, pero sé que hoy está bien ocupado, con un arquero (Franco Armani) que ganó todo y que lo hace de manera increíble. Plantearme volver hoy no tiene sentido", explicó el arquero.

Cuando se decidió que Batalla continúe su carrera en Granada en vez de volver a River, hubo quienes señalaron que una supuesta pelea con Germán Lux, actual ayudante de campo de Demichelis, fue la razón por la que desde el cuerpo técnico le bajaron el pulgar.

Sin embargo, al ser consultado al respecto, Batalla fue claro y negó rotundamente haber tenido alguna discusión con el exarquero.

"Nunca discutí con Germán. Siempre que trabajamos lo hicimos de la mejor manera. Tuvimos poco tiempo con él, estuvimos seis meses y me fui a préstamo. Es algo que se instaló en su momento y siempre que no volví a River lo usaban. A mí me causaba gracia, porque era buscarle el pelo al huevo. Sinceramente está todo más que bien y nunca tuve ni un mínimo inconveniente con Germán", sentenció.